К банкротству Антипинского НПЗ из шести кредиторов пока присоединился только один

Как ранее писал «Наш город» заявление о признании самого себя банкротом Антипинский НПЗ подал 20 мая. Уже 21 мая Арбитражный суд Тюменской области вынес определение о принятии заявления о банкротстве завода. Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя назначили на 19 июня 2019 года.
Сразу же в этот день компания «СБК» подала ходатайство о вступлении в дело о банкротстве, но суд отказал компании. Второе заявление, которое «СБК» подала 22 мая, суд также отклонил. Причина в том, что «СБК» как правопреемник компании кредитора не вступила в права, судебное разбирательство по этому делу еще не закончилось.
Также 22 мая с заявлением о вступлении в дело о банкротстве подал «Московский кредитный банк». Сумма иска кредитора - 196 млн рублей. 27 мая суд вынес определение о принятии заявления банка.
Известно, что «Московский кредитный банк» банкротит компанию оператора сети заправок «Новый поток», реализующих топливо с Антипинского НПЗ.
Кроме этого свое намерение о подаче заявления в суд озвучил другой кредитор завода — «Абсолют банк». Но в картотеке арбитражных дел заявление банка пока не зарегистрировано.