К банкротству Антипинского НПЗ из шести кредиторов пока присоединился только один

Сразу же в этот день компания «СБК» подала ходатайство о вступлении в дело о банкротстве, но суд отказал компании. Второе заявление, которое «СБК» подала 22 мая, суд также отклонил. Причина в том, что «СБК» как правопреемник компании кредитора не вступила в права, судебное разбирательство по этому делу еще не закончилось.