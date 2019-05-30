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К банкротству Антипинского НПЗ из шести кредиторов пока присоединился только один

30 мая 2019, 09:46
Фото: annpz.ru
В судебном деле о банкротстве Антипинского НПЗ из шести кредиторов заявление о своих требованиях подал только один банк. Кроме него попытку присоединиться к банкротству осуществила еще одна компания. Сумма банкротного дела — 346,5 млрд рублей.
Сюжет
Тюмень

Как ранее писал «Наш город» заявление о признании самого себя банкротом Антипинский НПЗ подал 20 мая. Уже 21 мая Арбитражный суд Тюменской области вынес определение о принятии заявления о банкротстве завода. Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя назначили на 19 июня 2019 года.

Сразу же в этот день компания «СБК» подала ходатайство о вступлении в дело о банкротстве, но суд отказал компании. Второе заявление, которое «СБК» подала 22 мая, суд также отклонил. Причина в том, что «СБК» как правопреемник компании кредитора не вступила в права, судебное разбирательство по этому делу еще не закончилось.

Также 22 мая с заявлением о вступлении в дело о банкротстве подал «Московский кредитный банк». Сумма иска кредитора - 196 млн рублей. 27 мая суд вынес определение о принятии заявления банка.

Известно, что «Московский кредитный банк» банкротит компанию оператора сети заправок «Новый поток», реализующих топливо с Антипинского НПЗ.

Кроме этого свое намерение о подаче заявления в суд озвучил другой кредитор завода — «Абсолют банк». Но в картотеке арбитражных дел заявление банка пока не зарегистрировано.

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