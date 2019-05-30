nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты институтов в России не ждут роста доходов граждан в 2019 году

30 мая 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Экономисты не ожидают в ближайшее время роста средних доходов россиян. Аналитики клуба ФБК напомнили, что за 1 квартал падение данного показателя составило 2,3%.

По данным «Новых известий», второй квартал тоже должен быть негативным для большей части населения страны. В 3 и 4 квартале ситуация может улучшиться но незначительно.

Помимо внутренних экономических проблем на РФ влияют цены на нефть, торговая война между Китаем и США, санкции.

По данным РАНХиГС, в России на данный момент отсутствуют факторы роста. Скептически оцениваются перспективы запуска национальных проектов. Экономисты считают, что это не запустит процесс роста доходов граждан.

Около 48% российских семей сообщили, что им не хватает средств на товары длительного потребления – мебель, бытовую технику и подобное. Большая часть доходов уходит на еду и одежду.

Материалы по теме
Доходы на душу населения «Тюменской матрешки» не растут уже несколько лет
#Новости#Экономика#Россия#Александр Мязин
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25