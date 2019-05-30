Эксперты институтов в России не ждут роста доходов граждан в 2019 году

По данным «Новых известий», второй квартал тоже должен быть негативным для большей части населения страны. В 3 и 4 квартале ситуация может улучшиться но незначительно.
Помимо внутренних экономических проблем на РФ влияют цены на нефть, торговая война между Китаем и США, санкции.
По данным РАНХиГС, в России на данный момент отсутствуют факторы роста. Скептически оцениваются перспективы запуска национальных проектов. Экономисты считают, что это не запустит процесс роста доходов граждан.
Около 48% российских семей сообщили, что им не хватает средств на товары длительного потребления – мебель, бытовую технику и подобное. Большая часть доходов уходит на еду и одежду.