Доставка готового «правильного» питания: стоит ли?

Однако сейчас существует множество сервисов доставки еды, которые могут помочь клиентам обрести желанную фигуру. В Тюмени работают несколько таких компаний. Рассмотрим три самых популярных:
1. ProFood
Стоимость 1 калории – 55 копеек.
Это первый в Тюмени сервис по доставке правильного питания. Планов питания несколько – для поддержания формы и снижения веса. Работает система «подписки» – можно заказать меню на неделю, блюда привозят раз в 2-3 дня.
Средняя цена за блюдо 230-300 рублей, калорийность каждого около 400-600 ккал.
2. Perfect Balance
Стоимость 1 калории – 55 копеек.
Можно выбрать количество желаемых калорий и количество дней, от 1 до 30 (действует система «подписки»). Сервис предоставляет бесплатную доставку. Заказывать можно от 3 блюд в день – от 550 рублей. Средняя стоимость блюда составляет, в среднем, 180 рублей, а калорийность – 250-350.
3. SMART-FOOD.
Стоимость 1 калории – около 1 рубля.
Каждое утро компания доставляет комплексы еды. Средняя стоимость продукта- 200 рублей, а калорийность блюда составляет 130-200 ккал. Сервис предоставляет систему «подписки».
Также на территории областной столицы работают сервисы EatWell, OlimpFood, Justfood, и другие.
Мы побеседовали об подобных системах с профессиональныv спортивным инструктором групповых программ и персональным тренером спортивного клуба «Sunrise» Чулпан Абсатаровой:
– Кому нужны такие сервисы?
– Я считаю, что это очень удобная услуга. Особенно в наше время, когда у людей большая занятость, и надо все успевать. Естественно, мы не думаем о здоровой пище, приготовленной самостоятельно, и, что не менее важно, о подсчете килокалорий. Такой сервис подходит абсолютно каждому человеку, если правильно подобрать рацион, учитывая пожелания клиента.
– Оправдывает ли себя стоимость данных услуг?
– Нельзя сказать, что это дешевое удовольствие. Для каждого человека индивидуально. К этому вопросу, по моему мнению, нужно подойти с другой стороны. К примеру, провести подсчеты расходов на продукты питания в месяц и сравнить с сервисом доставки еды. Разумеется, разница будет у каждого своя.
– Стали бы Вы пользоваться таким сервисом?
– Да. Если бы все мои пожелания были учтены, я бы полностью доверилась тому или иному сервису. Конечно, это очень удобно, учитывая мою занятость. Но на данный момент я такими услугами не пользовалась.
– Эффективнее ли это?
– В этом вопросе так же стоит учитывать все привычки отдельного человека. За все время, пока я работаю, не могу сказать, что кардинально изменила меню своего клиента. В основном у меня тренируются девушки, которые готовят себе самостоятельно. Может быть, мы вносили какие-то корректировки, какие-то привычки приходилось менять, но без особого стресса для организма, и у нас есть хорошие результаты. Считаю, эффективность тут только в удобстве. Если вы хотите начать заниматься спортом и улучшить качество питания, то сервис доставки готовой еды отличный старт.
О необходимости соблюдения строгого режима питания рассказала врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Лукьянова, работающая в «Поликлинике консультативно-диагностической им. Нигинского».
– Что способствует набору и снижению веса?
– Достоверно известно: прибавка и снижение веса у человека подчиняются главному закону природы – закону сохранения энергии. А именно: ваш вес зависит от того, сколько энергии вы получите от употребления пищи и сколько ее израсходуете. Все остальное второстепенно. Да, некоторую роль играют возраст, сопутствующие болезни, генетические особенности. Но! Если вы сведете к минимуму съедаемые калории и увеличите физические нагрузки, вес точно будет уходить.
– Как правильней кушать для сохранения здоровья?
– Все зависит от вашего желания и индивидуальных особенностей. Обязательно надо посоветоваться с лечащим врачом – какой стиль питания более благоприятен для вашего организма с учетом общего состояния здоровья.
– Из-за чего человек может плохо себя чувствовать?
– Наиболее распространенной причиной плохого самочувствия и обострения хронических заболеваний является нехватка микроэлементов. Например, при нехватке йода человека беспокоит бледность кожи, тусклость волос, зябкость, ухудшение памяти, вялость. Йод содержится в морской рыбе, морской капусте, зеленом горошке. В обязательном порядке необходимо использовать йодированную соль. Недостаток кальция проявляется бессонницей, ломкостью ногтей и волос, повышенной болезненностью дёсен. Для профилактики дефицита кальция необходимо включать в рацион сыр, миндаль, петрушку, молоко, творог, сметану, фасоль. Телятина, баранина, грибы, капуста морская – все эти продукты богаты железом. При его снижении в организме частыми жалобами являются плохой аппетит, частая физическая усталость, хрупкость ногтей, повышенное выпадение волос, перебои в работе сердца. Синдром «хронической усталости» – «болезнь» офисных работников. Часто это недостаток магния: тыквенные семечки, грецкие орехи, шоколад, фасоль, гречневая каша.
– Подводя итог, стоит ли изнурять себя диетами?
– Нет. Отсутствие или дефицит витаминов, получаемых из множества продуктов, приводит к нарушению обмена веществ, снижение работоспособности и иммунологической реактивности организма. Повышенная психоэмоциональная нагрузка, ухудшение экологической ситуации и качества питьевой воды, нарушение структуры питания, повышенный радиационный фон, бесконтрольное использование лекарств – это некоторые факторы, которые ухудшают показатели состояния здоровья и способствуют массовому дефициту витаминов как у взрослых, так и у детей.
Автор: Ксения Алексеева