Доставка готового «правильного» питания: стоит ли?

– В этом вопросе так же стоит учитывать все привычки отдельного человека. За все время, пока я работаю, не могу сказать, что кардинально изменила меню своего клиента. В основном у меня тренируются девушки, которые готовят себе самостоятельно. Может быть, мы вносили какие-то корректировки, какие-то привычки приходилось менять, но без особого стресса для организма, и у нас есть хорошие результаты. Считаю, эффективность тут только в удобстве. Если вы хотите начать заниматься спортом и улучшить качество питания, то сервис доставки готовой еды отличный старт.