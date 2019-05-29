Тюменский Россельхознадзор назвал некачественные лекарства

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам предупреждает все организации торговли и ветеринарные клиники о ненадлежащем качестве ряда партий препаратов.
К ним относятся: «Ферранимал®-75» (серия 000 560, срок годности 08.2020) производства ООО Фирма «А-БИО», Московская область - по показателю «содержание железа». «Габивит-Se» (серия 6010718, срок годности 07.19) производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область - по показателям «содержание витамина А» и «содержание витамина D3». «Настойка чемерицы» (серия 29, срок годности 10.21) производства ООО Фирма «БиоХимФарм», Владимирская область - по показателю «Содержание алкалоида протовератрина» и «плотность».
В Россельхознадзоре «Нашему городу» уточнили, что речь идет не о запрете этих препаратов, а только о ряде партий некачественных средств. Все они российских производителей. Также в ведомстве рассказали, что нередко бракуются лекарства ветеринарного назначения отечественных производителей, но встречаются и импортные. Обращение указанных серий препаратов приостановлено.