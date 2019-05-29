Тюменский Россельхознадзор назвал некачественные лекарства

В Россельхознадзоре «Нашему городу» уточнили, что речь идет не о запрете этих препаратов, а только о ряде партий некачественных средств. Все они российских производителей. Также в ведомстве рассказали, что нередко бракуются лекарства ветеринарного назначения отечественных производителей, но встречаются и импортные. Обращение указанных серий препаратов приостановлено.