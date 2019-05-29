nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский Россельхознадзор назвал некачественные лекарства

29 мая 2019, 08:54
Фото: Управление Россельхознадзора
Несколько непригодных для применения партий лекарств для животных выявили сотрудники Россельхознадзора. Все они российских производителей и не прошли проверку надзорного ведомства.
Сюжет
Тюмень

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам предупреждает все организации торговли и ветеринарные клиники о ненадлежащем качестве ряда партий препаратов.

К ним относятся: «Ферранимал®-75» (серия 000 560, срок годности 08.2020) производства ООО Фирма «А-БИО», Московская область - по показателю «содержание железа». «Габивит-Se» (серия 6010718, срок годности 07.19) производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область - по показателям «содержание витамина А» и «содержание витамина D3». «Настойка чемерицы» (серия 29, срок годности 10.21) производства ООО Фирма «БиоХимФарм», Владимирская область - по показателю «Содержание алкалоида протовератрина» и «плотность».

В Россельхознадзоре «Нашему городу» уточнили, что речь идет не о запрете этих препаратов, а только о ряде партий некачественных средств. Все они российских производителей. Также в ведомстве рассказали, что нередко бракуются лекарства ветеринарного назначения отечественных производителей, но встречаются и импортные. Обращение указанных серий препаратов приостановлено.

Материалы по теме
В Тюмень из Ташкента пытались ввезти запрещенные продуктыЛеруа Мерлен в Тюмени проигнорировал предостережение РоссельхознадзораЧетырех тюменцев оштрафовали за продажу саженцев неизвестного происхождения
#Новости#Россельхознадзор#Лекарства#Ветеринарный надзор#Тюменская область#Тюмень#Вадим Квасюк#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25