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Тюменец накинулся на 28-летнюю жену с ножом из-за её гардероба

29 мая 2019, 10:47
Фото: pixabay.com
В областной столице 32-летний местный житель чуть не убил свою супругу. Ему не нравилось, что 28-летняя тюменка использует в своём гардеробе открытые наряды.
Сюжет
Тюмень

Злоумышленник потребовал от неё сменить гардероб. По его мнению, её одежда привлекала слишком много внимания. Произошла ссора и мужчина схватил в руки кухонный нож. Он стал угрожать девушке убийством.

В какой-то момент потерпевшей удалось выбежать из квартиры в подъезд и вызвать сотрудников МВД. На место происшествия прибыл участковый, который задержал злоумышленника и доставил в один из отделов.

Отмечается, что задержанный официально не работает. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Бытовые конфликты с использованием ножа довольно часто заканчиваются печально. Эксперты полагают, что в России происходит 30-35 тыс. подобных преступлений в год.

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#Новости#Бытовая ссора#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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