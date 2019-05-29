Тюменец накинулся на 28-летнюю жену с ножом из-за её гардероба

Злоумышленник потребовал от неё сменить гардероб. По его мнению, её одежда привлекала слишком много внимания. Произошла ссора и мужчина схватил в руки кухонный нож. Он стал угрожать девушке убийством.
В какой-то момент потерпевшей удалось выбежать из квартиры в подъезд и вызвать сотрудников МВД. На место происшествия прибыл участковый, который задержал злоумышленника и доставил в один из отделов.
Отмечается, что задержанный официально не работает. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Бытовые конфликты с использованием ножа довольно часто заканчиваются печально. Эксперты полагают, что в России происходит 30-35 тыс. подобных преступлений в год.