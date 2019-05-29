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Минфин РФ не будет платить за «косяки» Транснефти. Идет следствие

29 мая 2019, 11:10
Фото: instagram.com
Министр финансов Антон Силуанов отверг предложение оплаты государством «косяков» Транснефти. Инцидент связан с «грязной нефтью» на нефтепроводе «Дружба».

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за «косяки» компании, которая занимается поставкой нефти?», - отметил Силуанов.

Он полагает, что подобные траты исключены. Компания должна самостоятельно покрыть издержки из-за недоработок и не выполнения своих обязательств поставщика качественной нефти зарубежным компаниям.

Дмитрий Козак уже заявлял, что все издержки связанные с «грязной нефтью» будут покрыты за счёт дивидендов «Транснефти», но суммарный ущерб до сих пор не определен.

Советник президента корпорации отметил, что не согласны с оценкой ситуации Силуановым. На данный момент ведется следствие. Более того, по его мнению министр финансов может получать информацию о ситуации от «недоброжелателей компании».

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#Новости#Транснефть#Следствие#Минфин#Александр Мязин#Экономика
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