Минфин РФ не будет платить за «косяки» Транснефти. Идет следствие

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за «косяки» компании, которая занимается поставкой нефти?», - отметил Силуанов.
Он полагает, что подобные траты исключены. Компания должна самостоятельно покрыть издержки из-за недоработок и не выполнения своих обязательств поставщика качественной нефти зарубежным компаниям.
Дмитрий Козак уже заявлял, что все издержки связанные с «грязной нефтью» будут покрыты за счёт дивидендов «Транснефти», но суммарный ущерб до сих пор не определен.
Советник президента корпорации отметил, что не согласны с оценкой ситуации Силуановым. На данный момент ведется следствие. Более того, по его мнению министр финансов может получать информацию о ситуации от «недоброжелателей компании».