Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 9,79%

Также финансовая организация сократила до 9,99% ставки по ипотеке на вторичное жилье и рефинансирование имеющегося кредита. Таким образом, произошло снижение ставки на 0,4-0,8%, пишет Inkazan.
Директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов рассказал, что финансовые организации делают свои ипотечные продукты все более привлекательными, а вместе с этим растет количество сделок. Снижение ставки может заинтересовать клиентов, которые собирают средства и откладывают покупку до лучших времен. В течение июня в Альфа-Банке будут действовать самые благоприятные условия ипотечного кредитования, поэтому ожидается приток клиентов, которые хотят оформить кредит на жилье по низкому проценту. Иванов отметил, что нет смысла дожидаться еще большего снижения ставки – сейчас наиболее удачное время для покупки квартиры.
В Альфа-Банке действуют различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости. Они представляют собой займы с минимальным первоначальным взносом в размере 15% стоимости жилья, а также кредиты, выдаваемые под залог квартиры, принадлежащей собственнику. Сейчас в Альфа-Банке доступна ипотека на покупку новостройки по ставке от 9,79% годовых, а также жилищный кредит на покупку «вторички» по ставке от 9,99%. По программам рефинансирования процентная ставка банка составляет 9,99% годовых. Клиент может взять ипотеку в Альфа-Банке на период от трех до 30 лет.
К 1 мая ипотечный портфель Альфа-Банка достиг 47,9 миллиардов рублей, что на 35% больше, чем 1 января 2019 года. По статистике, 45% кредитов выдаются на первичное жилье, 35% - на вторичное, остальные 20% составляет рефинансирование ранее выданных жилищных кредитов. В Москве средняя сумма ипотеки Альфа-Банка составляет пять миллионов, а в регионах - три миллиона рублей.