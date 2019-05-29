Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 9,79%

В Альфа-Банке действуют различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости. Они представляют собой займы с минимальным первоначальным взносом в размере 15% стоимости жилья, а также кредиты, выдаваемые под залог квартиры, принадлежащей собственнику. Сейчас в Альфа-Банке доступна ипотека на покупку новостройки по ставке от 9,79% годовых, а также жилищный кредит на покупку «вторички» по ставке от 9,99%. По программам рефинансирования процентная ставка банка составляет 9,99% годовых. Клиент может взять ипотеку в Альфа-Банке на период от трех до 30 лет.