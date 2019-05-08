Муниципалитеты Югры публикуют декларации: лидирует Нижневартовский район

Меньше всего пока заработал глава Советского района ХМАО Игорь Набатов в 2018 году его доход составил 4,1 млн рублей, из них чуть больше 200 тыс. это доходы от инвестиций. Его жена заработала 650 тыс. рублей. Также у них в собственности квартира в 78 кв. метров и два гаража, есть два легковых автомобиля и мотоцикл.