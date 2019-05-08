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Posted 8 мая 2019, 10:18

Published 8 мая 2019, 10:18

Modified 19 августа, 16:30

Updated 19 августа, 16:30

Муниципалитеты Югры публикуют декларации: лидирует Нижневартовский район

Муниципалитеты Югры публикуют декларации: лидирует Нижневартовский район

8 мая 2019, 10:18
Фото: 1Mi.
Сюжет
Югра
Из девяти глав районов ХМАО, восемь уже опубликовали свои декларации о доходах. «Наш город» предлагает ознакомиться с рейтингом доходов муниципальных глав в Югре.

Меньше всего пока заработал глава Советского района ХМАО Игорь Набатов в 2018 году его доход составил 4,1 млн рублей, из них чуть больше 200 тыс. это доходы от инвестиций. Его жена заработала 650 тыс. рублей. Также у них в собственности квартира в 78 кв. метров и два гаража, есть два легковых автомобиля и мотоцикл.

Глава Березовского района Владимир Фомин заработал в прошлом году 4,2 млн рублей, его жена — 5 млн рублей. У обоих есть авто, так в декларации у главы района указан автомобиль Nissan Patriot.

Отметим, что такой модели Nissan в природе не существует. Возможно, в декларации неверно указано название марки автомобиля. Речь может идти как о Nissan Patrol, так и о УАЗ Patriot.

Жена чиновника имеет автомобиль Audi Q7. Также у семейной пары большое количество недвижимости: несколько квартир, домов и нежилых помещений разной площади.

В Нефтеюганском районе, глава Галина Лапковская в 2018 году заработала 5,2 млн рублей, ее супруг получил гораздо меньше — 1,8 млн рублей, зато он владеет автомобилем Jeep Compass и снегоходом. В собственности у пары две квартиры.

Глава Кондинского района Анатолий Дубовик заработал 7 млн рублей, его жена — чуть более 4 млн рублей. Также Анатолий Дубовик владеет домом площадью 200 кв. метров и земельным участком 8 соток. Его жена имеет квартиру площадью 90 кв. метров. Еще в их собственности несколько нежилых помещений.

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин получил в 2018 году 7,3 млн рублей. Из них 3 млн. рублей за продажу квартиры. Его жена заработала за год всего 300 тыс. рублей. При этом у Кирилла Минулина несколько земельных участков, самый крупный — 2 гектара, но квартира находится только в пользовании, а не в собственности.

Андрей Трубецкой как глава Сургутского района заработал в 2018 году 7,7 млн рублей. Его супруга заработала 1,9 млн рублей. Даже их несовершеннолетний ребенок заработал 32 тыс. рублей. В собственности главы района две квартиры и земельный участок в 6 соток. Также у него есть автомобиль Infiniti QX70.

Глава Белоярского района Сергей Маненков заработал 8,3 млн рублей, кроме этого он имеет два земельных участка, дом и квартиру. Сергей Маненков поддерживает отечественный автопром, у него нет в собственности иномарок, а есть только УАЗ 31512.

Борис Саломатин — глава Нижневартовского района — пока лидер по доходу среди глав районов. За прошлый год он заработал более 15 млн рублей. Его супруга получила около 700 тыс. рублей. У них в собственности три квартиры общей площадью 350 кв. метров, а также одно машиноместо.

Сведения о доходах главы Октябрьского района — Анны Куташовой на сайте администрации муниципального образования пока не опубликовали.

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