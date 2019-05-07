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Posted 7 мая 2019, 10:43

Published 7 мая 2019, 10:43

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Большинство россиян не доверяют данным деклараций российских чиновников

Большинство россиян не доверяют данным деклараций российских чиновников

7 мая 2019, 10:43
Фото: 1Mi.
Сюжет
Ямал
Только 3% опрошенных россиян считают, что данные опубликованы в декларациях о доходах высших государственных чиновников, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы являются достоверными. Опрос проводил «Левада-центр».

В апреле аналитический центр Юрия Левады провел опрос россиян в 50 регионах страны. Вопросы касались деклараций высших чиновников страны и парламентариев государства.

Из исследования следует, что только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе.

40% уверены, что в декларациях указана меньшая часть их доходов.

Кроме этого у респондентов спросили, какие чувства вызывают аресты высокопоставленных чиновников и возбуждение уголовных дел против них по обвинениям в мошенничестве, в хищениях крупного размера.

Выяснилось, что 34% опрошенных испытывают удовлетворение, а 40% происходящее совершенно безразлично.

Стоит отметить, что в 2018 году губернатор Тюменской области Александр Моор задекларировал 9,5 млн рублей.

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#Юрий Норицын#Политика#Ямал#Югра#Тюмень#Новости#Тюменская область#Декларация о доходах
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