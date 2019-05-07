Большинство россиян не доверяют данным деклараций российских чиновников

Posted 7 мая 2019, 10:43
Published 7 мая 2019, 10:43
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
В апреле аналитический центр Юрия Левады провел опрос россиян в 50 регионах страны. Вопросы касались деклараций высших чиновников страны и парламентариев государства.
Из исследования следует, что только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе.
40% уверены, что в декларациях указана меньшая часть их доходов.
Кроме этого у респондентов спросили, какие чувства вызывают аресты высокопоставленных чиновников и возбуждение уголовных дел против них по обвинениям в мошенничестве, в хищениях крупного размера.
Выяснилось, что 34% опрошенных испытывают удовлетворение, а 40% происходящее совершенно безразлично.
Стоит отметить, что в 2018 году губернатор Тюменской области Александр Моор задекларировал 9,5 млн рублей.