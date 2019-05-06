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Posted 6 мая 2019, 09:39

Published 6 мая 2019, 09:39

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

Мошенник из Екатеринбурга похитил, а потом вернул тюменцу 5 млн рублей

Мошенник из Екатеринбурга похитил, а потом вернул тюменцу 5 млн рублей

6 мая 2019, 09:39
Фото: 1Mi.
Сюжет
Суд
В Тюмени осудили мошенника из Екатеринбурга, который обманом похитил у тюменского предпринимателя 5 млн рублей. Деньги вернули.

Тюменский районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Екатеринбурга. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, преступник с марта по май 2017 года выманил 5 млн рублей у тюменского предпринимателя. Он предложил посредничество в оформлении аренды четырех земельных участков под охотугодья в Свердловской области. Когда бизнесмен понял, что его обманули, он обратился в полицию. В ходе следствия аферист вернул потерпевшему деньги.

Суд с учетом этого назначил подсудимому 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.

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