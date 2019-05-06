Мошенник из Екатеринбурга похитил, а потом вернул тюменцу 5 млн рублей

По версии следствия, преступник с марта по май 2017 года выманил 5 млн рублей у тюменского предпринимателя. Он предложил посредничество в оформлении аренды четырех земельных участков под охотугодья в Свердловской области. Когда бизнесмен понял, что его обманули, он обратился в полицию. В ходе следствия аферист вернул потерпевшему деньги.