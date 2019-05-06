Мошенник из Екатеринбурга похитил, а потом вернул тюменцу 5 млн рублей

Posted 6 мая 2019, 09:39
Published 6 мая 2019, 09:39
Modified 19 августа, 16:27
Updated 19 августа, 16:27
Тюменский районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Екатеринбурга. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По версии следствия, преступник с марта по май 2017 года выманил 5 млн рублей у тюменского предпринимателя. Он предложил посредничество в оформлении аренды четырех земельных участков под охотугодья в Свердловской области. Когда бизнесмен понял, что его обманули, он обратился в полицию. В ходе следствия аферист вернул потерпевшему деньги.
Суд с учетом этого назначил подсудимому 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.