Малый бизнес в Тюмени: как продвинуть новые товары и сезонную продукцию

Как правило, всплеск интереса к сезонным покупкам длится около месяца, начиная расти за три недели до часа икс. Продажи в это время могут вырасти в два-три раза и даже больше. Если всё сделать правильно. Но как? Рассказываем.
1. Вооружитесь знаниями
Чтобы понять, что будет продаваться в регионе в начале сезона лучше всего, нужно собрать актуальные данные. Проще всего получить их в товароучетной системе магазина — доступ к ней есть у большинства владельцев онлайн-касс. Это ценная информация: она показывает, что, например, пользовалось наибольшей популярностью в канун начала сезона год назад.
Стоит обратить внимание и на товары, которые берут не так активно или новые товары, которые вы хотите продвинуть. Их в период покупательского ажиотажа можно комбинировать в наборах вместе с хитами продаж, по выгодной цене.
К примеру, перед сезоном отпусков ходовой солнцезащитный крем можно скомбинировать с не столь популярными маникюрными принадлежностями или и (или) новой пенкой для умывания, мимо которой все проходят мимо.
2. Определите «своих»
После того как вы сформируете сезонные предложения, о них нужно будет рассказать. Для этого подойдут различные площадки, популярные паблики, радиостанции. Но рассказать вы должны не всем, а только вашей целевой аудитории, так эффективность предложений будет гораздо выше.
Предложение можно уточнить вплоть до микрорайона. Например, можно сделать рекламу для тех, кто регулярно покупает косметику в Заречном или часто бывает в салонах красоты в Восточном.
Можно сегментировать и по другим параметрам: отправить рекламу нового солнцезащитного крема и средства от ожогов родителям с детьми, которые путешествуют; предложить дачникам защиту от солнца и средство от комаров. К каждой такой группе нужен свой подход.
Запустите несколько рекламных кампаний, охватите разные каналы информирования, а через них — и разные аудитории. Например, людей старшего поколения будет проще расшевелить, отправив им SMS, а молодёжь можно привлекать через мессенджеры или рекламу в мобильном приложении.
Выбрать тех, кто заинтересуется ассортиментом вашего магазина, можно в несколько кликов в сервисе «МТС Маркетолог». Кстати, он же поможет запустить рассылку по своей базе клиентов — им тоже стоит напомнить о необходимости заглянуть к вам перед праздниками.
3. Запустите рекламу в несколько этапов
Все покупатели разные: кто-то привык готовиться к важным событиям заранее, а кто-то отправляется за покупками за день до нужной даты. Чтобы повысить продажи, сделайте несколько разных по времени и содержанию рекламных рассылок.
К примеру, за неделю до сезона отпусков можно отправить e-mail и рассказать в нём о потенциально интересных товарах и акциях. Многие еще не успели определиться со списком покупок и местом их приобретения, а потому такая подсказка будет принята с благодарностью.
Тех же, кто тянул до последнего, можно «взбодрить» выгодным предложением прямо накануне поездки, например, послав SMS. Особенно эффективен этот инструмент будет в сочетании с геотаргетингом – когда клиент будет знать, что нужный товар можно купить в магазине за углом. Если на носу будет выпускной или праздничная дата, помните, что в такие периоды эффективны предложения с эффектом срочности («Только сегодня по выгодной цене», «Предложение заканчивается…», «Количество товара ограниченно» и так далее).