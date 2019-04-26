Малый бизнес в Тюмени: как продвинуть новые товары и сезонную продукцию

Тех же, кто тянул до последнего, можно «взбодрить» выгодным предложением прямо накануне поездки, например, послав SMS. Особенно эффективен этот инструмент будет в сочетании с геотаргетингом – когда клиент будет знать, что нужный товар можно купить в магазине за углом. Если на носу будет выпускной или праздничная дата, помните, что в такие периоды эффективны предложения с эффектом срочности («Только сегодня по выгодной цене», «Предложение заканчивается…», «Количество товара ограниченно» и так далее).