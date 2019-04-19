nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Тюмени чаще летают на Кипр самолетами «России»

19 апреля 2019, 11:04
Лидером по перевозкам пассажиров из аэропортов Кипра в РФ стала авиакомпания «Россия».
Сюжет
Тюмень

В 2018 году авиакомпания «Россия» перевезла больше всего пассажиров из российских аэропортов на Кипр и обратно. По данным министерства туризма Кипра, на «Россию» пришлось примерно 40% всего пассажирооборота между двумя странами. За год авиакомпания совершила около 1,5 тысячи рейсов.

Рейсы авиакомпании выполняются из 12 городов России в два аэропорта на курортном острове – Пафос и Ларнаку. На Кипр можно улететь прямым рейсом из Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска, Казани, Перми, Челябинска, Тюмени и Омска. Самыми популярными же рейсами стали самолеты из Москвы в Ларнаку и Пафос и из Санкт-Петербурга в Ларнаку.

Жители тех городов, и которых нет прямых рейсов, могут воспользоваться удобными стыковочными рейсами через Санкт-Петербург.Полеты выполняются на самолетах Airbus А320 и Boeing, в том числе на воздушных судах повышенной вместимости Boeing 747 и Boeing 777-300. В полете пассажиров ожидают удобства регулярных рейсов – питание и бесплатное багажное место.

В министерстве туризма Кипра популярность этих направлений объясняют тем, что на острове хорошие и недорогие отели с качественным обслуживанием, а въезд в страну для россиян упрощен.

В этом году авиакомпания «Россия» также намерена сохранить большой объем перевозок на Кипр. Ежедневные полеты на остров будут осуществляться из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

Напомним, что «Россия» является одним из пяти крупнейших авиаперевозчиков страны. В 2018 году компания обслужила 11 миллионов пассажиров. «Россия» по итогам года получила несколько престижных международных специализированных наград, в том числе Skyway Service Award как лучшая туристическая авиакомпания и лучшая авиакомпания в эконом-классе.

Материалы по теме
Известные актеры расскажут пассажирам авиакомпании «Россия» о театрах
#Новости#Самолеты#Россия#Авиация#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25