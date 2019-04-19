Жители Тюмени чаще летают на Кипр самолетами «России»

Рейсы авиакомпании выполняются из 12 городов России в два аэропорта на курортном острове – Пафос и Ларнаку. На Кипр можно улететь прямым рейсом из Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска, Казани, Перми, Челябинска, Тюмени и Омска. Самыми популярными же рейсами стали самолеты из Москвы в Ларнаку и Пафос и из Санкт-Петербурга в Ларнаку.