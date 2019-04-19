Жители Тюмени чаще летают на Кипр самолетами «России»

В 2018 году авиакомпания «Россия» перевезла больше всего пассажиров из российских аэропортов на Кипр и обратно. По данным министерства туризма Кипра, на «Россию» пришлось примерно 40% всего пассажирооборота между двумя странами. За год авиакомпания совершила около 1,5 тысячи рейсов.
Рейсы авиакомпании выполняются из 12 городов России в два аэропорта на курортном острове – Пафос и Ларнаку. На Кипр можно улететь прямым рейсом из Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска, Казани, Перми, Челябинска, Тюмени и Омска. Самыми популярными же рейсами стали самолеты из Москвы в Ларнаку и Пафос и из Санкт-Петербурга в Ларнаку.
Жители тех городов, и которых нет прямых рейсов, могут воспользоваться удобными стыковочными рейсами через Санкт-Петербург.Полеты выполняются на самолетах Airbus А320 и Boeing, в том числе на воздушных судах повышенной вместимости Boeing 747 и Boeing 777-300. В полете пассажиров ожидают удобства регулярных рейсов – питание и бесплатное багажное место.
В министерстве туризма Кипра популярность этих направлений объясняют тем, что на острове хорошие и недорогие отели с качественным обслуживанием, а въезд в страну для россиян упрощен.
В этом году авиакомпания «Россия» также намерена сохранить большой объем перевозок на Кипр. Ежедневные полеты на остров будут осуществляться из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.
Напомним, что «Россия» является одним из пяти крупнейших авиаперевозчиков страны. В 2018 году компания обслужила 11 миллионов пассажиров. «Россия» по итогам года получила несколько престижных международных специализированных наград, в том числе Skyway Service Award как лучшая туристическая авиакомпания и лучшая авиакомпания в эконом-классе.