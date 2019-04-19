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Житель Хакасии решил подработать наркокурьером, его задержали в Исетском

19 апреля 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
На подъезде к селу Исетское Тюменской области задержали наркокурьера из республики Хакасия, он перевозил более 10 килограммов запрещенных веществ.
Сюжет
Тюмень

О том, что через территорию Тюменской области будет проезжать наркокурьер, сотрудники регионального УМВД узнали в ходе оперативной работы. Вскоре они установили марку и номер автомобиля, на котором будет передвигаться злоумышленник, а также узнали примерные даты, когда он появится на территории региона.

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Ялуторовский» (дислокация село Исетское), под видом проверки документов остановили машину подозреваемого. В ходе досмотра у злоумышленника обнаружили и изъяли 20 полимерных пакетиков с наркотиком, общая масса запрещенных веществ превысила 10 килограммов.

Кроме того, у задержанного при себе было водительское удостоверение и документы на машину, они оказались поддельными. Сам он пояснил, что в Сети познакомился с человеком, который предложил ему стать наркокурьером.

За денежное вознаграждение житель республики Хакасия 1979 года рождения должен был забрать из тайника наркотики, расфасовать их и отвезти в несколько регионов страны.

До конечного пункта наркокурьер так и не доехал, он задержан. В ближайшее время материалы уголовного дела по данному факту будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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#Новости#Исетский район#Тюменская область#Наркотики#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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