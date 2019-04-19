В Тобольске местный житель у горожанки украл гироскутер

Тоболяк вину свою признал. Он рассказал, что хотел сначала оставить гироскутер у себя, чтобы им пользоваться самому. Но потом передумал и сдал в комиссионный магазин, выручив за него 5 тыс. рублей. Деньги он тут же потратил. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, а гироскутер вернули хозяйке.