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В Тобольске местный житель у горожанки украл гироскутер

19 апреля 2019, 08:37
Фото: «Наш город»
В Тобольске возбуждено дело уголовное дело в отношении горожанина 1988 года рождения по факту кражи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
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УМВД

Местная жительница обратилась с заявлением в полицию о том, что у нее украли гироскутер. Она пояснила, что транспортное средство находилось в подъезде.

Сотрудники уголовного розыска во время специальных мероприятий установили, что неизвестный мужчина сдал гироскутер, который похож по описанию на украденный, в комиссионный магазин. Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался местный житель, который официально нигде не работает. Его доставили в отдел полиции, чтобы разобраться в случившемся.

Тоболяк вину свою признал. Он рассказал, что хотел сначала оставить гироскутер у себя, чтобы им пользоваться самому. Но потом передумал и сдал в комиссионный магазин, выручив за него 5 тыс. рублей. Деньги он тут же потратил. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, а гироскутер вернули хозяйке.

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