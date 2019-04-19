В Тобольске местный житель у горожанки украл гироскутер

Местная жительница обратилась с заявлением в полицию о том, что у нее украли гироскутер. Она пояснила, что транспортное средство находилось в подъезде.
Сотрудники уголовного розыска во время специальных мероприятий установили, что неизвестный мужчина сдал гироскутер, который похож по описанию на украденный, в комиссионный магазин. Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался местный житель, который официально нигде не работает. Его доставили в отдел полиции, чтобы разобраться в случившемся.
Тоболяк вину свою признал. Он рассказал, что хотел сначала оставить гироскутер у себя, чтобы им пользоваться самому. Но потом передумал и сдал в комиссионный магазин, выручив за него 5 тыс. рублей. Деньги он тут же потратил. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, а гироскутер вернули хозяйке.