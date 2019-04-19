Тюменские дорожники расширят ТКАД и построят разворотные петли

Начальник ГУС региона Сергей Шустов пояснил, что в 2019 году будет расширены участки ТКАД около Тюмени с 30 по 38 км в районе поселка Борки. Строители планируют построить разворотные петли и разделить транспортные потоки для разгрузки кольца. На данный момент идет отсыпка дороги.