Тюменские дорожники расширят ТКАД и построят разворотные петли

Соединение Червишевского и Московского тракта в Тюмени вызвано перегруженностью южной части ТКАД. В результате в областной столице появится «полукольцо», способное стать дополнительной транспортной артерией. Однако конкретных дат проекта строители не называют.
Начальник ГУС региона Сергей Шустов пояснил, что в 2019 году будет расширены участки ТКАД около Тюмени с 30 по 38 км в районе поселка Борки. Строители планируют построить разворотные петли и разделить транспортные потоки для разгрузки кольца. На данный момент идет отсыпка дороги.
В ближайшее время планируется ремонт 15 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. К 2023 году дорожники расширят 200 км дороги до Тобольска.