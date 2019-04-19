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Тюменские дорожники расширят ТКАД и построят разворотные петли

19 апреля 2019, 10:53
Фото: ГУС Тюменской области
В Тюмени Червишевский и Московский тракты будут соединены трассой протяженностью 20 км. Преобразования готовятся и в других сферах дорожного хозяйства.
Сюжет
Тюмень

Соединение Червишевского и Московского тракта в Тюмени вызвано перегруженностью южной части ТКАД. В результате в областной столице появится «полукольцо», способное стать дополнительной транспортной артерией. Однако конкретных дат проекта строители не называют.

Начальник ГУС региона Сергей Шустов пояснил, что в 2019 году будет расширены участки ТКАД около Тюмени с 30 по 38 км в районе поселка Борки. Строители планируют построить разворотные петли и разделить транспортные потоки для разгрузки кольца. На данный момент идет отсыпка дороги.

В ближайшее время планируется ремонт 15 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. К 2023 году дорожники расширят 200 км дороги до Тобольска.

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#Новости#Дороги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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