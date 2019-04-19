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Пожароопасный сезон объявили в ряде муниципальных районов Тюменской области

19 апреля 2019, 04:46
Фото: pixabay.com
С 19 апреля в ряде муниципальных районов Тюменской области установлен пожароопасный сезон.
Сюжет
Тюмень

Речь идет о территориях Аббатского, Ярковского, Бердюжского, Юргинского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Армизонского, Ялуторовского, Омутинского и ряду других муниципальных районов. С 26 апреля пожароопасный сезон будет установлен на территориях Вагайского, Тобольского и Уватского муниципальных районов.

На период действия особого режима в лесах запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить иные пожароопасные работы в границах дачных кооперативов и на приусадебных участках.

За нарушение требований правил пожарной безопасности граждан будут штрафовать до 5 тыс. рублей, должностных лиц - до 40 тыс. рублей, юридических лиц - до 300 тыс. рублей.

Если нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару, штрафы будут выше.

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