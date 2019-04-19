Пожароопасный сезон объявили в ряде муниципальных районов Тюменской области

Речь идет о территориях Аббатского, Ярковского, Бердюжского, Юргинского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Армизонского, Ялуторовского, Омутинского и ряду других муниципальных районов. С 26 апреля пожароопасный сезон будет установлен на территориях Вагайского, Тобольского и Уватского муниципальных районов.