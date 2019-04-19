Экс-начальнице тюменской налоговой Зыковой грозит до 4 лет лишения свободы

Расследование в отношении Тамары Зыковой о превышении должностных полномочий началось в июне 2015 года. Фигурантка дела, зная о невыполнении управления налоговой инспекции прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года, решила «выполнить» план. Поскольку от этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.
По просьбе Зыковой генеральный директор крупного предприятия 29 июня 2015 года перевел на счет налоговой инспекции 600 миллионов рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. А 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику. По итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за «собранные суммы налога на добавленную стоимость» получили денежные премии в общей сумме более 1 миллиона рублей, из них 88,3 тыс. рублей - Тамара Зыкова.
Тамара Зыкова была назначена на должность исполняющего обязанности начальника УФНС по Тюменской области в октябре 2013 года. От приставки и.о. она избавилась в феврале 2014 года. Бывший губернатор региона Владимир Якушев, представляя Зыкову чиновникам тюменского правительства, сказал, что вместе с новым налоговиком он намерен сделать много полезного, в том числе оптимизировать поступление налогов в региональный бюджет. Но как показало время, ожиданий нынешнего министра строительства и ЖКХ Зыкова не оправдала.
Напомним, что Тамара Зыкова была задержана сотрудниками регионального ФСБ ровно год назад, 19 апреля. Позже была помещена под домашний арест. 8 августа 2018 года она написала заявление об увольнении по собственному желанию. В сентябре прошлого года Зыкова вышла из-под домашнего ареста.
Как сообщила прокуратура Тюменской области, санкция ч.1 ст. 286 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, принудительные работы на срок до 4 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.