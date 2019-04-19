Экс-начальнице тюменской налоговой Зыковой грозит до 4 лет лишения свободы

По просьбе Зыковой генеральный директор крупного предприятия 29 июня 2015 года перевел на счет налоговой инспекции 600 миллионов рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. А 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику. По итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за «собранные суммы налога на добавленную стоимость» получили денежные премии в общей сумме более 1 миллиона рублей, из них 88,3 тыс. рублей - Тамара Зыкова.