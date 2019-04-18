Владелец тобольского «Сибура» возглавил список Forbes

В список Forbes также попал еще один тюменский олигарх — Владимир Богданов, генеральный директор «Сургутнефтегаза». Специалисты оценили состояние предпринимателя в 1,6 млрд долларов и поставили на 58 место. Это на три позиции ниже, чем в прошлом году. За последние девять месяцев прибыль его компании по РСБУ составила 598,3 млрд рублей.