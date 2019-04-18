Владелец тобольского «Сибура» возглавил список Forbes

Специалисты журнала оценили состояние олигарха в 24 млрд долларов, что сопоставимо с 11 бюджетами Тюменской области на 2019 год. Отметим, что в прошлом году он занимал лишь третью строчку списка.
Только в 2018 году Михельсон получил от «Сибура» дивиденды в размере 33,8 млрд рублей, что является рекордом для компании. В 2017 году он, по данным Forbes, завершил строительство завода по сжижению газа на полуострове Ямал мощностью около 16,5 млн т.
В 2019 году «Сибур» должен открыть в Тобольске завод «Запсибнефтехим», который обещает стать одним из крупнейших нефтехимических предприятий страны. Расчетная мощность — 2 млн тонн этилена, пропилена и бутан-бутиленовой фракции.
В список Forbes также попал еще один тюменский олигарх — Владимир Богданов, генеральный директор «Сургутнефтегаза». Специалисты оценили состояние предпринимателя в 1,6 млрд долларов и поставили на 58 место. Это на три позиции ниже, чем в прошлом году. За последние девять месяцев прибыль его компании по РСБУ составила 598,3 млрд рублей.