В 2019 году Тюменская область потратит на нацпроекты 23 млрд рублей

На реализацию национальных проектов в Тюменской области в текущем году потратят 23 млрд рублей, рассказал депутат Государственной думы РФ Иван Квитка. Заявление было сделано на Совете законодателей в областной столице, где также присутствовали другие парламентарии «тюменской матрешки».

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