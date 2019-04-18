В 2019 году Тюменская область потратит на нацпроекты 23 млрд рублей

Средства направят на поддержку многодетных семей, предоставление им земельных участков, в здравоохранении региона сделают акцент на первичную медико-санитарную помощь, также планируется организовать санаторно-курортное лечение.
Помимо этого главными векторами были обозначены: обеспечение лекарствами и средствами реабилитации льготных категорий населения Тюменской области, повышение качества жизни людей в селах.
Спикер парламента Тюменской области Сергей Корепанов, который присутствовал на заседании, напомнил, что президент РФ определил ключевой задачей сбережение народа, а также возобновление естественного прироста населения страны.