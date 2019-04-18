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В 2019 году Тюменская область потратит на нацпроекты 23 млрд рублей

18 апреля 2019, 06:55
Фото: pixabay.com
На реализацию национальных проектов в Тюменской области в текущем году потратят 23 млрд рублей, рассказал депутат Государственной думы РФ Иван Квитка. Заявление было сделано на Совете законодателей в областной столице, где также присутствовали другие парламентарии «тюменской матрешки».
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Тюмень

Средства направят на поддержку многодетных семей, предоставление им земельных участков, в здравоохранении региона сделают акцент на первичную медико-санитарную помощь, также планируется организовать санаторно-курортное лечение.

Помимо этого главными векторами были обозначены: обеспечение лекарствами и средствами реабилитации льготных категорий населения Тюменской области, повышение качества жизни людей в селах.

Спикер парламента Тюменской области Сергей Корепанов, который присутствовал на заседании, напомнил, что президент РФ определил ключевой задачей сбережение народа, а также возобновление естественного прироста населения страны.

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#Новости#Нацпроекты#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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