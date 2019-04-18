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Тюменский дольщик добился неустойки от застройщика за задержку сдачи дома

18 апреля 2019, 04:43
Фото: pixabay.com
Голышмановский районный суд встал на сторону дольщика при рассмотрении дела по поводу неустойки за задержку сдачи дома, который должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году, а фактически сделали это в конце 2018 года.

В связи с этим дольщик обратился в суд и потребовал взыскать с застройщика почти 100 тыс. рублей неустойки за просрочку сдачи жилья по долевому строительству, а также наложить на ответчика штраф в размере 50% от этой суммы за отказ в добровольном порядке выплатить неустойку.

Суд, рассмотрев дело, постановил взыскать с застройщика в пользу дольщика 40 тыс. рублей неустойки, 15 тыс. рублей штрафа и 6 тыс. рублей на оплату услуг представителя в суде.

Ответчик, в качестве которого на суде выступил застройщик АО «Сибстройсервис» пояснил в суде, что задержка со сдачей дома была вызвана объективными причинами, а значит неустойку и сумму штрафа необходимо снизить. Суд принял это заявление во внимание при рассмотрении иска.

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