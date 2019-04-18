Тюменский дольщик добился неустойки от застройщика за задержку сдачи дома

В связи с этим дольщик обратился в суд и потребовал взыскать с застройщика почти 100 тыс. рублей неустойки за просрочку сдачи жилья по долевому строительству, а также наложить на ответчика штраф в размере 50% от этой суммы за отказ в добровольном порядке выплатить неустойку.