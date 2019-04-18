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Тотальный диктант в Тюмени. В этом году 18 отличников, в 2017 их было 178

18 апреля 2019, 10:39
Фото: pixabay.com
В Тюмени подводят итоги «тотального диктанта». Организаторы мероприятия загрузили оценки на сайт.
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Тюмень

Отмечается, что текст Павла Басинского не был лёгким для горожан. Из 1,5 тыс. работ только 18 получили оценку отлично. Между тем организаторы напоминают, что в 2018 году пятёрки получил 51 человек, а в 2017 было 178 отличников. Количество участников за год увеличилось на 200 человек.

В субботу назначена консультация. Там же участники диктанта смогут ознакомится с работами и поменять свою оценку. Многих участников подвело сочетание «так же», которое часто путают с «также». При этом у большого количества участников это было единственной ошибкой.

В зале ТюГУ 26 апреля состоится награждение участников диктанта получивших наивысшую оценку. Они получат в подарок книги и сертификаты. Диктант можно было написать на 15 различных площадках.

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#Новости#Тотальный диктант#Диктант#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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