Тотальный диктант в Тюмени. В этом году 18 отличников, в 2017 их было 178

Отмечается, что текст Павла Басинского не был лёгким для горожан. Из 1,5 тыс. работ только 18 получили оценку отлично. Между тем организаторы напоминают, что в 2018 году пятёрки получил 51 человек, а в 2017 было 178 отличников. Количество участников за год увеличилось на 200 человек.
В субботу назначена консультация. Там же участники диктанта смогут ознакомится с работами и поменять свою оценку. Многих участников подвело сочетание «так же», которое часто путают с «также». При этом у большого количества участников это было единственной ошибкой.
В зале ТюГУ 26 апреля состоится награждение участников диктанта получивших наивысшую оценку. Они получат в подарок книги и сертификаты. Диктант можно было написать на 15 различных площадках.