Тотальный диктант в Тюмени. В этом году 18 отличников, в 2017 их было 178

Отмечается, что текст Павла Басинского не был лёгким для горожан. Из 1,5 тыс. работ только 18 получили оценку отлично. Между тем организаторы напоминают, что в 2018 году пятёрки получил 51 человек, а в 2017 было 178 отличников. Количество участников за год увеличилось на 200 человек.