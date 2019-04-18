nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ФСБ задержали подозреваемых в краже нефти на млрд рублей

18 апреля 2019, 12:08
Фото: pixabay.com
Спецслужбы региона арестовали подозреваемых в краже нефти. По данным ФСБ по Тюменской области в течении 5 лет они «выкачивали» углеводородов почти на млрд рублей с помощью врезок. Мероприятие прошло в ЯНАО.

Отмечается, что в домах 15 подозреваемых 16 апреля были проведены обыски. Общий ущерб организациям Пуровского района оценивается почти в млрд рублей. Оперативники подозревают, что в данном случае действовала этническая группа лиц.

Злоумышленники похищали нефть из трубопроводов у предприятий ТЭК. В настоящий момент расследованием совместно занимаются 3 силовых ведомства. Организаторы группы взяты под стражу. При этом следственные действия проводятся у двух человек.

В августе 2018 года ФСБ задержало в ХМАО подозреваемых в краже 300 тонн нефти ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаза». Ущерб составил 9 млн рублей.

Материалы по теме
Трое мужчин задержаны полицией и ФСБ за слив 300 тонн нефти в ХМАО
#Новости#Нефть#Нефтесервис#ФСБ#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25