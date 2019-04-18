ФСБ задержали подозреваемых в краже нефти на млрд рублей

Отмечается, что в домах 15 подозреваемых 16 апреля были проведены обыски. Общий ущерб организациям Пуровского района оценивается почти в млрд рублей. Оперативники подозревают, что в данном случае действовала этническая группа лиц.
Злоумышленники похищали нефть из трубопроводов у предприятий ТЭК. В настоящий момент расследованием совместно занимаются 3 силовых ведомства. Организаторы группы взяты под стражу. При этом следственные действия проводятся у двух человек.
В августе 2018 года ФСБ задержало в ХМАО подозреваемых в краже 300 тонн нефти ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаза». Ущерб составил 9 млн рублей.