ФСБ задержали подозреваемых в краже нефти на млрд рублей

Спецслужбы региона арестовали подозреваемых в краже нефти. По данным ФСБ по Тюменской области в течении 5 лет они «выкачивали» углеводородов почти на млрд рублей с помощью врезок. Мероприятие прошло в ЯНАО.

Отмечается, что в домах 15 подозреваемых 16 апреля были проведены обыски. Общий ущерб организациям Пуровского района оценивается почти в млрд рублей. Оперативники подозревают, что в данном случае действовала этническая группа лиц. Злоумышленники похищали нефть из трубопроводов у предприятий ТЭК. В настоящий момент расследованием совместно занимаются 3 силовых ведомства. Организаторы группы взяты под стражу. При этом следственные действия проводятся у двух человек. В августе 2018 года ФСБ задержало в ХМАО подозреваемых в краже 300 тонн нефти ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаза». Ущерб составил 9 млн рублей. Материалы по теме Трое мужчин задержаны полицией и ФСБ за слив 300 тонн нефти в ХМАО