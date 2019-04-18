ФАС обвиняет HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в ограничении конкуренции

Известно, что сервисы ограничили возможности рекрутеров искать персонал в автоматическом режиме. Данная ситуация отмечена ФАС как недопустимая. При этом указанные ресурсы по поиску работы занимают в общей массе доминирующее положение для соискателей и работодателей. Подобные действия могут привести к ограничению конкуренции и поиску специалистов.
Данные действия нарушают закон о защите конкуренции (п. 9 ч. 1 ст. 10). Данные положения ущемляют интересы работодателей.
Superjob уже заявил, что «не ограничивает использование сторонних программ». В HeadHunter утверждают, что вся база резюме – интеллектуальная собственность компании.