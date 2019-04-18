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ФАС обвиняет HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в ограничении конкуренции

18 апреля 2019, 12:34
Фото: pixabay.com
ФАС заподозрили сервисы по поиску работы в сети в нарушении антимонопольного законодательства. В частности HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ввели ограничения на программы, которые автоматизируют поиска новых работников.

Известно, что сервисы ограничили возможности рекрутеров искать персонал в автоматическом режиме. Данная ситуация отмечена ФАС как недопустимая. При этом указанные ресурсы по поиску работы занимают в общей массе доминирующее положение для соискателей и работодателей. Подобные действия могут привести к ограничению конкуренции и поиску специалистов.

Данные действия нарушают закон о защите конкуренции (п. 9 ч. 1 ст. 10). Данные положения ущемляют интересы работодателей.

Superjob уже заявил, что «не ограничивает использование сторонних программ». В HeadHunter утверждают, что вся база резюме – интеллектуальная собственность компании.

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#Новости#Работа#ФАС#Александр Мязин#Общество
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