ФАС обвиняет HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в ограничении конкуренции

Известно, что сервисы ограничили возможности рекрутеров искать персонал в автоматическом режиме. Данная ситуация отмечена ФАС как недопустимая. При этом указанные ресурсы по поиску работы занимают в общей массе доминирующее положение для соискателей и работодателей. Подобные действия могут привести к ограничению конкуренции и поиску специалистов.