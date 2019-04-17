В Тюмени пропала 14-летняя девочка. С карты её отца сняли 50 тыс. рублей

Известно, что девушке 14 лет и она является ученицей седьмого класса школы № 92. С 16 апреля её местоположение не известно. Последний раз Рухшону Маликову видели на улице Ростовцева около 11:00. Она направлялась в школу. После того, как девочка не вернулась домой родители подали заявление в полицию.
Правоохранительные органы отмечают, что пропавшая «самостоятельно сняла с карты отца 50 тыс. рублей». Следователи подозревают, что девочка могла покинуть город и объявили пропавшую в федеральный розыск.
На вид ребенку 14 лет, рост 155 см, среднего телосложения. Волосы чёрного цвета. В момент исчезновения она была одета в синий пуховик, черные брюки. Всех, кто что-либо знает о её местоположении просят сообщить 8-932–32–39-911 – волонтеры или 793–023 – дежурная часть.