В Тюмени пропала 14-летняя девочка. С карты её отца сняли 50 тыс. рублей

Известно, что девушке 14 лет и она является ученицей седьмого класса школы № 92. С 16 апреля её местоположение не известно. Последний раз Рухшону Маликову видели на улице Ростовцева около 11:00. Она направлялась в школу. После того, как девочка не вернулась домой родители подали заявление в полицию.