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В индустриальном парке «Боровский» появился новый резидент

17 апреля 2019, 05:52
Фото: pixabay.com
Компания «АРС-трэйд» стала очередным резидентом тюменского индустриального парка «Боровский», ее инвестиции в проект составят 44 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

До начала 2020 года компания планирует на участке площадью 0,9 га построить цеха для производства кондитерских изделий, в том числе: конфет с добавлениями семечек, кураги, имбиря, орехов. Также планируется наладить производство зефира, шоколада.

Ожидается, что на начальном этапе компания будет выпускать до 10 тонн продукции в месяц, к 2021 году объемы производства возрастут до 30 тонн в месяц.

Индустриальный парк «Боровский» был запущен в Тюмени в конце 2016 года. С тех пор на территории площадью 28 гектар появились пищевые предприятия и перерабатывающие производства малого и среднего бизнеса.

В конце прошлого года стало известно, что индустриальный парк «Боровский» закрыт для приема новых резидентов, но вскоре одна из компаний отказалась от реализации задуманного проекта.

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#Новости#Индустриальные парки#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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