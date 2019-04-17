В индустриальном парке «Боровский» появился новый резидент

До начала 2020 года компания планирует на участке площадью 0,9 га построить цеха для производства кондитерских изделий, в том числе: конфет с добавлениями семечек, кураги, имбиря, орехов. Также планируется наладить производство зефира, шоколада.
Ожидается, что на начальном этапе компания будет выпускать до 10 тонн продукции в месяц, к 2021 году объемы производства возрастут до 30 тонн в месяц.
Индустриальный парк «Боровский» был запущен в Тюмени в конце 2016 года. С тех пор на территории площадью 28 гектар появились пищевые предприятия и перерабатывающие производства малого и среднего бизнеса.
В конце прошлого года стало известно, что индустриальный парк «Боровский» закрыт для приема новых резидентов, но вскоре одна из компаний отказалась от реализации задуманного проекта.