Мировая торговля упала на рекордное значение за последние 9 лет

Данная ситуация возникла из-за замедления экономики Китая, ухудшением производства легковых автомобилей в Европе и США, Брекзит в Великобритании и торговые войны между странами. В результате Всемирный банк уже несколько раз сокращал прогнозы роста мировой экономики в 2019 году.