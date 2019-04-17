Мировая торговля упала на рекордное значение за последние 9 лет

Данная ситуация возникла из-за замедления экономики Китая, ухудшением производства легковых автомобилей в Европе и США, Брекзит в Великобритании и торговые войны между странами. В результате Всемирный банк уже несколько раз сокращал прогнозы роста мировой экономики в 2019 году.
Вашингтон повысил пошлины для рада товаров из поднебесной. Общий объем потерь для китайских производителей оценивается в $250 млрд. Подобные санкции грозят Европе. Эксперты МВФ отмечают, что продолжение торговой войны может создать повод для серьезного падения рынков и мировой экономики в целом.
Ряд аналитиков полагает, что произошедший спад аналогичен пузырю «доткомов» в 2001 году.