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Мировая торговля упала на рекордное значение за последние 9 лет

17 апреля 2019, 11:01
Фото: pixabay.com
Эксперты отмечают, что согласно данным голландского Бюро СРВ в 4 квартале 2018 года объемы мировой торговли упали на 1,8%. Данное сокращение является одним из самых крупных за последние 9 лет.

Данная ситуация возникла из-за замедления экономики Китая, ухудшением производства легковых автомобилей в Европе и США, Брекзит в Великобритании и торговые войны между странами. В результате Всемирный банк уже несколько раз сокращал прогнозы роста мировой экономики в 2019 году.

Вашингтон повысил пошлины для рада товаров из поднебесной. Общий объем потерь для китайских производителей оценивается в $250 млрд. Подобные санкции грозят Европе. Эксперты МВФ отмечают, что продолжение торговой войны может создать повод для серьезного падения рынков и мировой экономики в целом.

Ряд аналитиков полагает, что произошедший спад аналогичен пузырю «доткомов» в 2001 году.

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#Новости#МВФ#Мировые рынки#Торговля#Александр Мязин#Экономика
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