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Замглавы Тюмени рассказал о работе общественного транспорта в городе

16 апреля 2019, 13:15
Фото: «Наш город»
В Тюмени 109 маршрутов общественного транспорта, а общая их протяженность составляет 528 км. Такие данные сегодня, 16 апреля, на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы озвучил замглавы областной столицы Максим Афанасьев.
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Тюмень

Он заявил, что прирост маршрутной схемы происходит каждый год, а в прошлом году увеличился на 4%.

Афанасьев рассказал о строительстве автобусных остановок, что их общая численность каждый год прирастает примерно на 45 единиц. По его словам, на 1 января текущего года таковых остановочных пунктов насчитывается 1260. Он добавил, что в 2018 году появилось на 69 остановок больше, чем годом ранее.

Замглавы Тюмени также отметил, что структура парка изменилась в сторону автобусов среднего и большого класса. Афанасьев уточнил, что на 1 января их насчитывается 655 единиц, что составляет 56% от общего числа.

«Востребованность растет. Общее количество перевезенных [жителей] по всем муниципальным маршрутам за прошедший год составило 146 млн пассажиров, что на 6,6 млн больше, чем в 2017 году», – сказал Афанасьев.

Также в своем докладе Афанасьев прокомментировал цену за проезд. Он отметил, что разница в цене создана для того, чтобы пассажиры переходили на безналичный расчет. Афанасьев обозначил, что за один год увеличилась доля такой платы с 30% до 75%.

«Это показывает готовность наших пассажиров использовать безналичный расчет. Подтверждается удобство и актуальность на данный момент», – подытожил Афанасьев.

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