Замглавы Тюмени рассказал о работе общественного транспорта в городе

Афанасьев рассказал о строительстве автобусных остановок, что их общая численность каждый год прирастает примерно на 45 единиц. По его словам, на 1 января текущего года таковых остановочных пунктов насчитывается 1260. Он добавил, что в 2018 году появилось на 69 остановок больше, чем годом ранее.