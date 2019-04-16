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В Вагае осудили продавщицу магазина за продажу алкоголя подросткам

16 апреля 2019, 05:58
Фото: pixabay.com
Вагайский районный суд Тюменской области вынес приговор 50-летней продавщице магазина, которая продавала алкогольные напитки несовершеннолетним.
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Тюмень

Ее признали виновной и назначили наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Ранее ее уже привлекали к ответственности за продажу алкоголя подросткам, однако с учетом того, что преступление было совершено впервые, ее оштрафовали на 15 тыс. рублей. Несмотря на это продавщица продолжила реализовывать спиртные напитки несовершеннолетним.

В начале 2019 года она в очередной раз продала алкоголь подростку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Первое подобное преступление женщина совершила в конце прошлого года.

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#Новости#Вагайский район#Тюменская область#Продажа алкоголя подросткам#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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