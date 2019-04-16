В Вагае осудили продавщицу магазина за продажу алкоголя подросткам

Ранее ее уже привлекали к ответственности за продажу алкоголя подросткам, однако с учетом того, что преступление было совершено впервые, ее оштрафовали на 15 тыс. рублей. Несмотря на это продавщица продолжила реализовывать спиртные напитки несовершеннолетним.