В Вагае осудили продавщицу магазина за продажу алкоголя подросткам

Ее признали виновной и назначили наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.
Ранее ее уже привлекали к ответственности за продажу алкоголя подросткам, однако с учетом того, что преступление было совершено впервые, ее оштрафовали на 15 тыс. рублей. Несмотря на это продавщица продолжила реализовывать спиртные напитки несовершеннолетним.
В начале 2019 года она в очередной раз продала алкоголь подростку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».
Первое подобное преступление женщина совершила в конце прошлого года.