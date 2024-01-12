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Продажа алкоголя подросткам

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2024
Общественники Тюмени помогли полиции выявить случаи продажи алкоголя школьникам
Тюменские активисты прошлись по торговым точкам, где, по их подозрениям, продают алкогольные напитки подросткам. Их опасения оказались не напрасными.
12 января, 12:14
2022
Конфликт. В Тюмени на улице Восстания мужчину выкинули из магазина «Красное и Белое»
25 ноября 2022, 11:29

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