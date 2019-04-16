В ТПП назвали победителей конкурса «Экономическое возрождение России»

Конкурс проводится с 1993 года, его учредителями являются ТПП и Союз журналистов России, цель мероприятия - стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике.
В конкурсе приняли участие 373 человека, победу в различных номинациях одержали 26 журналистов. По словам экспертов, у всех участников было высокое качество работ.
Зампредседателя правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков, рассказывая о конкурсе, заявил, что жители России все чаще интересуются экономическими новостями.
Глава ТПП РФ Сергей Катырин в свою очередь заметил, что за время существования журналистского конкурса удалось добиться продвижения малого бизнеса, а также реформирования контрольно-надзорной деятельности. По его словам, это стало возможно благодаря работе СМИ.