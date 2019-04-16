nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ТПП назвали победителей конкурса «Экономическое возрождение России»

16 апреля 2019, 05:06
Фото: Телекомпания РБК
В Москве состоялось награждение победителей журналистского конкурса «Экономическое возрождение России».

Конкурс проводится с 1993 года, его учредителями являются ТПП и Союз журналистов России, цель мероприятия - стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике.

В конкурсе приняли участие 373 человека, победу в различных номинациях одержали 26 журналистов. По словам экспертов, у всех участников было высокое качество работ.

Зампредседателя правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков, рассказывая о конкурсе, заявил, что жители России все чаще интересуются экономическими новостями.

Глава ТПП РФ Сергей Катырин в свою очередь заметил, что за время существования журналистского конкурса удалось добиться продвижения малого бизнеса, а также реформирования контрольно-надзорной деятельности. По его словам, это стало возможно благодаря работе СМИ.

Материалы по теме
ТПП запустила образовательный проект «100 надежд бизнеса» Бизнесмены провели деловую встречу с министром Максимом Орешкиным в ТПП РФ
#Новости#ТПП#Журналисты#Конкурсы#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25