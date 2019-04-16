В ТПП назвали победителей конкурса «Экономическое возрождение России»

Глава ТПП РФ Сергей Катырин в свою очередь заметил, что за время существования журналистского конкурса удалось добиться продвижения малого бизнеса, а также реформирования контрольно-надзорной деятельности. По его словам, это стало возможно благодаря работе СМИ.