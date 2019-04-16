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Школу спортгимнастики построит давний партнер тюменской администрации

16 апреля 2019, 07:29
Фото: «НашГород»
Центр спортивной гимнастики в Тюмени будет строить широко известная в регионе компания Сергея Ельпина «Тюменьстройпроект». Тендер на выполнение подрядных работ она выиграла на прошедшем накануне аукционе.
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Тюмень

Стоимость контракта составит 442 млн 550 тыс. рублей. Финансировать проект будет бюджет Тюменской области.

На торгах заявка «Тюменьстройпроекта» была единственной. Аукцион был признан несостоявшимся, но, поскольку она соответствовала всем требованиям, администрация имеет право заключить контракт с данным застройщиком.

Пожалуй, наиболее известный проект, к которому приложила руку компания Ельпина – музейный комплекс имени Словцова. «ТСП» присоединился к строительству на стадии 2 и 3 этапе возведения.

Также компания построила детский сад в микрорайоне «Тюменский-2», завершает школу на ул. Янтарной. В свое время была задействована в строительстве таких объектов как СК «Прибой», школа № 16, лагерь «Олимпиец», корпуса ТИУ, административного здания для департаментов областного правительства на ул. Советская, 61. А также в реконструкции облсуда, машиностроительного техникума, Ленинского суда, колледжа искусств, здания Тюменьгортранса.

Центр спортивной гимнастики в Тюмени должен быть построен до 2020 года. Появится он в районе улиц Волочаевская-Таежная-Ватутина-Дружбы. Согласно проектной документации, площадь здания составит около 6 тыс. кв.м.

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