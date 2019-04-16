Школу спортгимнастики построит давний партнер тюменской администрации

Также компания построила детский сад в микрорайоне «Тюменский-2», завершает школу на ул. Янтарной. В свое время была задействована в строительстве таких объектов как СК «Прибой», школа № 16, лагерь «Олимпиец», корпуса ТИУ, административного здания для департаментов областного правительства на ул. Советская, 61. А также в реконструкции облсуда, машиностроительного техникума, Ленинского суда, колледжа искусств, здания Тюменьгортранса.