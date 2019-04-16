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Пьяного водителя задержали ночью в Тюмени. Алкотестер показал 0,99 мг

16 апреля 2019, 10:15
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюмени нетрезвый водитель 16 апреля врезался в бетонный блок. Инцидент произошел на улице Мельникайте рядом с улицей Дружбы.
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Тюмень

Сообщается, что легковой автомобиль «Шкода Октавия» въехала в бетонный блок. В момент ДТП за рулем находился 39-летний тюменец. На место ДТП прибыл наряд сотрудников ГИБДД. При проверке алкотестер показал 0,99 мг, при разрешенных 0,16. Во время аварии пострадал пассажир машины – у него рана на лице. ДТП произошло в ночное время.

В начале апреля ГИБДД устроило погоню за пьяным водителем в Тюмени. В результате задержали 42-летнего мужчину, который уже 5 раз садился за руль в нетрезвом состоянии. На момент инцидента он был лишен прав. За 1 квартал 2019 года в Тюменской области привлечено к ответственности 1,6 тыс. нетрезвых автомобилистов. При этом 262 повторно управляли машинами в состоянии опьянения.

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#Новости#Нетрезвые водители#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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