Пьяного водителя задержали ночью в Тюмени. Алкотестер показал 0,99 мг

Сообщается, что легковой автомобиль «Шкода Октавия» въехала в бетонный блок. В момент ДТП за рулем находился 39-летний тюменец. На место ДТП прибыл наряд сотрудников ГИБДД. При проверке алкотестер показал 0,99 мг, при разрешенных 0,16. Во время аварии пострадал пассажир машины – у него рана на лице. ДТП произошло в ночное время.
В начале апреля ГИБДД устроило погоню за пьяным водителем в Тюмени. В результате задержали 42-летнего мужчину, который уже 5 раз садился за руль в нетрезвом состоянии. На момент инцидента он был лишен прав. За 1 квартал 2019 года в Тюменской области привлечено к ответственности 1,6 тыс. нетрезвых автомобилистов. При этом 262 повторно управляли машинами в состоянии опьянения.