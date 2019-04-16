Пьяного водителя задержали ночью в Тюмени. Алкотестер показал 0,99 мг

В начале апреля ГИБДД устроило погоню за пьяным водителем в Тюмени. В результате задержали 42-летнего мужчину, который уже 5 раз садился за руль в нетрезвом состоянии. На момент инцидента он был лишен прав. За 1 квартал 2019 года в Тюменской области привлечено к ответственности 1,6 тыс. нетрезвых автомобилистов. При этом 262 повторно управляли машинами в состоянии опьянения.