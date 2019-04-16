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Пожар уничтожил большую часть крыши собора Парижской Богоматери

16 апреля 2019, 04:56
Фото: youtube.com
По сообщениям французских газет, в частности Le Figaro, основную конструкцию собора Парижской Богоматери удалось спасти. На этот час известно, что огонь уничтожил большую часть крыши собора, к счастью из него удалось спасти большинство реликвий, в том числе Терновый венец Иисуса Христа.
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Тюмень

Возгорание собора произошло вчера вечером около 19:00 по местному времени. На место пожара выехал президент Франции Эмманюэль Макрон. На тушение огня было стянуто более 400 пожарных, пострадавших нет.

Трагизм ситуации заключался в том, что длина пожарных лестниц не позволяла дотянуться на высоту стен собора, пожарные вертолеты решили не использовать, чтобы не повредить соседние строения. Сам каркас собора от огня удалось уберечь.

По предварительной версии причиной пожара могли стать нарушения во время реставрационных работ. Один из символов Парижа был в строительных лесах. Предположительно огонь стал распространяться с чердака здания, потом перешел на купол и деревянные, перекрытия XII века.

От огня обрушился шпиль здания, крыша, сгорели часы. По информации МВД Франции, жертв в результате пожара нет, тем не менее, пострадал один сотрудник экстренных служб.

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