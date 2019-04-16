Контрабанду из 120 таблеток сильнодействующих веществ обнаружили в Тюмени

Известно, что в партии товара содержалось 120 сильнодействующих таблеток. Они были отправлены на экспертизу, которая установила наличие веществ станозолола и местеролона. Подобные вещества находятся в свободной продаже на Украине, но их ввоз на территорию РФ ограничен.