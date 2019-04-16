Контрабанду из 120 таблеток сильнодействующих веществ обнаружили в Тюмени

Почтовое отправление было на контроле отдела безопасности ФГУП «Почта России» и тюменских таможенников. Когда подозреваемый пришел получать посылку – его задержали.
Известно, что в партии товара содержалось 120 сильнодействующих таблеток. Они были отправлены на экспертизу, которая установила наличие веществ станозолола и местеролона. Подобные вещества находятся в свободной продаже на Украине, но их ввоз на территорию РФ ограничен.
По данному факту таможенники возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет колонии.
В начале апреля тюменские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ задержали чучела редких животных, которых везли из Казахстана в Россию.