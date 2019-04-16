«Газпром нефть» просит у правительства России льготы на 140 млрд рублей

По данным РБК, предложения о льготах рассматриваются Минэнерго. В 2017 году льготы на разработку месторождений получила «Роснефть». Против предоставления новых субсидий выступил Минфин. За 10 лет только «Роснефть» не заплатит налогов в федеральный бюджет в размере 460 млрд рублей, что существенно для роста доходов государственной казны.