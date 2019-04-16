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«Газпром нефть» просит у правительства России льготы на 140 млрд рублей

16 апреля 2019, 13:39
Фото: pixabay.com
Корпорация «Газпром нефть» просит льготы для Приобского месторождения. Они аналогичны тем, что хочет получить глава «Роснефти» Игорь Сечин. При этом чистая прибыль «Газпром нефти» за 2018 год составила 376 млрд рублей.

По оценкам экономистов они могут обойтись бюджету в 140-200 млрд рублей за 10 лет. В феврале глава «Газпром нефти» заявил, что в этом году будет принято решение в части льгот.

В 2018 году добыча корпорации на Южно-Приобском месторождении составила 11 млн тонн. Это 18% от всей добычи нефтегазового гиганта.

По данным РБК, предложения о льготах рассматриваются Минэнерго. В 2017 году льготы на разработку месторождений получила «Роснефть». Против предоставления новых субсидий выступил Минфин. За 10 лет только «Роснефть» не заплатит налогов в федеральный бюджет в размере 460 млрд рублей, что существенно для роста доходов государственной казны.

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#Новости#Льготы#Нефтедобыча#Александр Мязин#Экономика
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