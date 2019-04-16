«Газпром нефть» просит у правительства России льготы на 140 млрд рублей

По оценкам экономистов они могут обойтись бюджету в 140-200 млрд рублей за 10 лет. В феврале глава «Газпром нефти» заявил, что в этом году будет принято решение в части льгот.
В 2018 году добыча корпорации на Южно-Приобском месторождении составила 11 млн тонн. Это 18% от всей добычи нефтегазового гиганта.
По данным РБК, предложения о льготах рассматриваются Минэнерго. В 2017 году льготы на разработку месторождений получила «Роснефть». Против предоставления новых субсидий выступил Минфин. За 10 лет только «Роснефть» не заплатит налогов в федеральный бюджет в размере 460 млрд рублей, что существенно для роста доходов государственной казны.