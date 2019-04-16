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Эксперты Baltic Weekend поделятся опытом вывода продукта за рубеж

16 апреля 2019, 16:39
Фото: www.balticweekend.com
В Баку международный коммуникационный форум Baltic Weekend: Baku Edition соберет экспертов, которые расскажут о стратегиях продвижении брендов на иностранные рынки. Мероприятие пройдет 18 апреля в рамках круглого стола «Level up! Битва брендов за новые рынки».

Компаниям не всегда легко вывести свою продукцию на зарубежные рынки. Причина неудач - недостаточно хорошо продуманная стратегия продвижения товара. На круглом столе встретятся эксперты, которые расскажут о личном опытом, а также поделятся маркетинговыми и рекламными стратегиями по продвижению бренда за границей. Об этом сообщают «Новые известия».

На площадке встретятся представители ведущих IT-компаний, международных информационных и коммуникационных агентств. Также ожидается участие представителей крупнейшей пивоваренной компании мира. Мероприятие пройдет в первый день форума Baltic Weekend - 18 апреля с 15:30 до 17:30.

На круглом столе выступят следующие эксперты: руководитель iMARS China в Пекине Александр Казюхин; PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев; директор по корпоративным коммуникациям Carlsberg Azerbaijan & Kazakhstan Надежда Овсянникова и заместитель коммерческого директора Sputnik Алла Махалова.

Крупнейший европейский форум Baltic Weekend ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2000 года. Мероприятие собирает 500 экспертов из разных государств. В 2019 году генеральным информационным партнером форума выступит ТАСС, международным партнером - Sputnik Азербайджан, а главным бизнес-партнером – медиахолдинг 1st MediaInvest.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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