Эксперты Baltic Weekend поделятся опытом вывода продукта за рубеж

Компаниям не всегда легко вывести свою продукцию на зарубежные рынки. Причина неудач - недостаточно хорошо продуманная стратегия продвижения товара. На круглом столе встретятся эксперты, которые расскажут о личном опытом, а также поделятся маркетинговыми и рекламными стратегиями по продвижению бренда за границей. Об этом сообщают «Новые известия».
На площадке встретятся представители ведущих IT-компаний, международных информационных и коммуникационных агентств. Также ожидается участие представителей крупнейшей пивоваренной компании мира. Мероприятие пройдет в первый день форума Baltic Weekend - 18 апреля с 15:30 до 17:30.
На круглом столе выступят следующие эксперты: руководитель iMARS China в Пекине Александр Казюхин; PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев; директор по корпоративным коммуникациям Carlsberg Azerbaijan & Kazakhstan Надежда Овсянникова и заместитель коммерческого директора Sputnik Алла Махалова.
Крупнейший европейский форум Baltic Weekend ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2000 года. Мероприятие собирает 500 экспертов из разных государств. В 2019 году генеральным информационным партнером форума выступит ТАСС, международным партнером - Sputnik Азербайджан, а главным бизнес-партнером – медиахолдинг 1st MediaInvest.