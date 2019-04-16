Эксперты Baltic Weekend поделятся опытом вывода продукта за рубеж

Компаниям не всегда легко вывести свою продукцию на зарубежные рынки. Причина неудач - недостаточно хорошо продуманная стратегия продвижения товара. На круглом столе встретятся эксперты, которые расскажут о личном опытом, а также поделятся маркетинговыми и рекламными стратегиями по продвижению бренда за границей. Об этом сообщают «Новые известия».