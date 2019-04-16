АСВ заявило о возможных махинациях среди кредиторов банка «Югра»

В официальном сообщении АСВ говорится, что в агентство поступают многочисленные обращения кредиторов банка, в том числе из органов государственной власти и Банка России по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов.
Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств.
«Агентство полагает, что имеют место действия, направленные на введение в заблуждение кредиторов банка и создающие предпосылки для возможных злоупотреблений в ходе банкротства банка», - отметили в АСВ.
Направлено заявление в правоохранительные органы. Дата повторного собрания будет объявлена позже.
Напомним, Центробанк ввел временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» в связи с его неустойчивым финансовым положением в июле 2017 года. Проблемы у банка «Югра» начались еще в апреле.
ПАО «Банк «Югра» было крупным по размеру активов банком, головной офис которого располагался в Мегионе (Тюменская область). В Тюмени действовали три офиса банка.
«Превышенцы» банка (вкладчики, размер вкладов которых превышал 1,4 млн рублей, застрахованных в АСВ) выходили на митинги с требованием вернуть их средства.