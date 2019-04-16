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АСВ заявило о возможных махинациях среди кредиторов банка «Югра»

16 апреля 2019, 08:38
Фото: «Наш город»
«Агентство по страхованию вкладов» перенесло повторное собрание кредиторов ПАО «Банк «ЮГРА», которое было запланировано на 18 апреля 2019 года. Причиной названы возможные махинации с доверенностями среди кредиторов.
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Югра

В официальном сообщении АСВ говорится, что в агентство поступают многочисленные обращения кредиторов банка, в том числе из органов государственной власти и Банка России по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов.

Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств.

«Агентство полагает, что имеют место действия, направленные на введение в заблуждение кредиторов банка и создающие предпосылки для возможных злоупотреблений в ходе банкротства банка», - отметили в АСВ.

Направлено заявление в правоохранительные органы. Дата повторного собрания будет объявлена позже.

Напомним, Центробанк ввел временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» в связи с его неустойчивым финансовым положением в июле 2017 года. Проблемы у банка «Югра» начались еще в апреле.

ПАО «Банк «Югра» было крупным по размеру активов банком, головной офис которого располагался в Мегионе (Тюменская область). В Тюмени действовали три офиса банка.

«Превышенцы» банка (вкладчики, размер вкладов которых превышал 1,4 млн рублей, застрахованных в АСВ) выходили на митинги с требованием вернуть их средства.

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#Новости#АСВ#Вкладчики#Банкротство#Югра#Вклады#Тюмень#Банки#Павел Захаров#Экономика
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