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Антипинский НПЗ в Тюмени не будут продавать азербайджанскому Socar

16 апреля 2019, 12:00
Фото: Пресс-служба Нового Потока
Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюмени не будут продавать азербайджанской компании Socar. Глава «Сбербанка» Герман Греф сегодня на пресс-конференции категорически отверг такую возможность, отвечая на прямой вопрос.
Сюжет
Тюмень

Ранее о возможной продаже завода сообщал «Коммерсантъ», называя потенциальным покупателем нефтегазовую компанию SOCAR.

По данным издания, иностранцы уже «принципиально договорились» с компанией New Stream о сделке. Однако в самом «Новом потоке» комментировать слухи не стали.

Речь шла именно о тех средствах, которые были взяты «Новым потоком» в Сбербанке на модернизацию АНПЗ. По информации из открытых данных, совокупный долг предприятия на сегодняшний день составляет $3,8 млрд. При этом практически все имущество находится в залоге у «Сбербанка». Сумма, которую требуют с предприятие через суд, на данный момент достигла 1 млрд 141 млн рублей.

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#Новости#Новый поток#Антипинский НПЗ#Герман Греф#Сбербанк#Тюмень#Эксклюзив#Павел Захаров#Экономика
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