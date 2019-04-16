Антипинский НПЗ в Тюмени не будут продавать азербайджанскому Socar

Ранее о возможной продаже завода сообщал «Коммерсантъ», называя потенциальным покупателем нефтегазовую компанию SOCAR.
По данным издания, иностранцы уже «принципиально договорились» с компанией New Stream о сделке. Однако в самом «Новом потоке» комментировать слухи не стали.
Речь шла именно о тех средствах, которые были взяты «Новым потоком» в Сбербанке на модернизацию АНПЗ. По информации из открытых данных, совокупный долг предприятия на сегодняшний день составляет $3,8 млрд. При этом практически все имущество находится в залоге у «Сбербанка». Сумма, которую требуют с предприятие через суд, на данный момент достигла 1 млрд 141 млн рублей.