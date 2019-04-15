Врачи спасли тюменца с 15-сантиметровой раной от стеклянной двери

О произошедшем сообщила мать потерпевшего. Прежде всего, диспетчер успокоила женщину и срочно вызвала скорую помощь. По описаниям очевидцев вызовы присвоили первую категорию срочности. Через 7 минут бригада медиков прибыла на место инцидента.
Медики зафиксировали у мужчины 15-сантиметровую рану шеи и подбородка. Кровотечение привело у шоку у пострадавшего. У него упало давление и участился пульс.
На первом этапе врачи срочно наложили давящую повязку на шею остановив кровотечение. Далее внутривенно ввели физраствор. Тюменца срочно госпитализировали в ОКБ №2. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас его жизни вне опасности.