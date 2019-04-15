nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Врачи спасли тюменца с 15-сантиметровой раной от стеклянной двери

15 апреля 2019, 12:11
Фото: pixabay.com
В Тюмени 14 апреля 39-летний мужчина поднимаясь с дивана упал на стеклянную дверь шкафа. В результате ЧП большой осколок порезал ему шею. На место инцидента прибыли медики.
Сюжет
Тюмень

О произошедшем сообщила мать потерпевшего. Прежде всего, диспетчер успокоила женщину и срочно вызвала скорую помощь. По описаниям очевидцев вызовы присвоили первую категорию срочности. Через 7 минут бригада медиков прибыла на место инцидента.

Медики зафиксировали у мужчины 15-сантиметровую рану шеи и подбородка. Кровотечение привело у шоку у пострадавшего. У него упало давление и участился пульс.

На первом этапе врачи срочно наложили давящую повязку на шею остановив кровотечение. Далее внутривенно ввели физраствор. Тюменца срочно госпитализировали в ОКБ №2. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас его жизни вне опасности.

Материалы по теме
Участникам ночной спецоперации в Тюмени скорая не понадобилась
#Новости#Скорая помощь#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25