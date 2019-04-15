Врачи спасли тюменца с 15-сантиметровой раной от стеклянной двери

На первом этапе врачи срочно наложили давящую повязку на шею остановив кровотечение. Далее внутривенно ввели физраствор. Тюменца срочно госпитализировали в ОКБ №2. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас его жизни вне опасности.