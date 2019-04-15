В Тюменскую область возвращаются соотечественники из других стран

Для привлечения квалифицированных специалистов участникам программы предоставляется муниципальное жилье. Если тюменцы, вернувшиеся на родину из других стран, пользуются наемным жильем, им из бюджета региона возмещается стоимость проживания за шесть месяцев в течение первого года проживания.