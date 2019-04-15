В Тюменскую область возвращаются соотечественники из других стран

Государственная программа Тюменской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом» начала действовать в 2013 году.
С начала ее работы в регион из других стран переехали 945 соотечественников (с членами семей 2500 человек).
В течение первых двух лет проживания в Тюменской области участникам программы для организации и обустройства личного подсобного хозяйства предоставляется единовременная выплата в размере 60 тыс. рублей.
Для привлечения квалифицированных специалистов участникам программы предоставляется муниципальное жилье. Если тюменцы, вернувшиеся на родину из других стран, пользуются наемным жильем, им из бюджета региона возмещается стоимость проживания за шесть месяцев в течение первого года проживания.