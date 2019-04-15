В минувшие выходные сразу несколько велосипедистов пострадали в ДТП

Так, накануне, 14 апреля, в первом часу ночи авария произошла на улице Жданова в областной столице. В ДТП участвовали автомобиль «Девятка» и Nissan Qashqai.
Выезжая со второстепенной дороги, водитель «Лады» не уступил дорогу Nissan. С места аварии водитель скрылся, бросив свою машину. Теперь его ищут, а обстоятельства случившегося выясняются. В аварии пострадали четверо пассажиров: два парня и две девушки в возрасте от 21 до 27 лет, у них повреждения различной степени тяжести.
В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что трех пострадавших доставили в окружную больницу No2. Еще один от госпитализации отказался. Обе девушки получили ушиб, одной из них помощь не потребовалась. Молодой человек пострадал серьезнее: у него ушиб грудной клетки, вывихнуто плечо, на лице – рваные раны. После оказания медицинской помощи их направили на амбулаторное наблюдение.
Четвертый пострадавший все-таки обратился к врачам, но позже. У него также диагностировали ушибы – кистей рук и грудной клетки. После оказания помощи его также направили на амбулаторное наблюдение.
На улице Мельникайте одиннадцатилетнего велосипедиста сбил автомобиль KIA. Велосипед откинуло на машину Honda, которая стояла рядом. Предварительно велосипедист получил ушиб.
Второй случай также произошел на улице Мельникайте. Здесь пострадало два школьника, по десять и девять лет. Они столкнулись с автомобилем KIA, который выезжал со двора. У велосипеда, на котором они ехали вдвоем, не сработали тормоза.
Третий инцидент случился в поселке Туртас. Там пострадал десятилетний школьник на велосипеде. Он выезжал с обочины дороги и столкнулся с ВАЗ «14». За рулем машины находился 16-летний подросток, у которого нет водительских прав.