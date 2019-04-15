Техосмотр машин не будут фиксировать на видеокамеру

Белый дом предложил соответствующие поправки в закон, принятый депутатами Госдумы в декабре прошлого года. Предполагается, что результаты ТО будут фиксироваться на фотокамеру. На 16 апреля назначена дата рассмотрения законопроекта во втором чтении.
Эксперты ожидают, что новый закон ужесточит ответственность за фиктивное прохождение процедуры обязательной проверки автомобилей. В феврале министр транспорта РФ обратился к депутатам с просьбой проголосовать за вводимые поправки. При этом специалисты не исключают, что в ближайшем будущем данная процедура будет отменена для ряда транспортных средств из частного автопарка россиян. Предполагается сосредоточить основные силы на проверках коммерческого транспорта, в частности автобусов.