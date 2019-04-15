Техосмотр машин не будут фиксировать на видеокамеру

Эксперты ожидают, что новый закон ужесточит ответственность за фиктивное прохождение процедуры обязательной проверки автомобилей. В феврале министр транспорта РФ обратился к депутатам с просьбой проголосовать за вводимые поправки. При этом специалисты не исключают, что в ближайшем будущем данная процедура будет отменена для ряда транспортных средств из частного автопарка россиян. Предполагается сосредоточить основные силы на проверках коммерческого транспорта, в частности автобусов.