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Техосмотр машин не будут фиксировать на видеокамеру

15 апреля 2019, 13:40
Фото: pixabay.com
Кабмин принял решение отказаться от идеи обязательной видеофиксации техосмотра автомобилей. Данная поправка исключена из разрабатываемого законопроекта.

Белый дом предложил соответствующие поправки в закон, принятый депутатами Госдумы в декабре прошлого года. Предполагается, что результаты ТО будут фиксироваться на фотокамеру. На 16 апреля назначена дата рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Эксперты ожидают, что новый закон ужесточит ответственность за фиктивное прохождение процедуры обязательной проверки автомобилей. В феврале министр транспорта РФ обратился к депутатам с просьбой проголосовать за вводимые поправки. При этом специалисты не исключают, что в ближайшем будущем данная процедура будет отменена для ряда транспортных средств из частного автопарка россиян. Предполагается сосредоточить основные силы на проверках коммерческого транспорта, в частности автобусов.

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#Новости#Проверка#Автомобили#Александр Мязин#Политика
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