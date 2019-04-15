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«Почта России» увеличит стоимость подписки на газеты и журналы до 20%

15 апреля 2019, 12:33
Фото: pixabay.com
Цена подписки на газеты и журналы в России увеличится в связи с повышением тарифов на доставку печатной продукции «Почтой России».

По информации экспертов, увеличение стоимости может составить до 20%. Между тем большинство издательств не получило официальных сообщений об увеличении тарифов. По мнению руководителей крупных газет, данная ситуация увеличит ежегодное снижение объемов выпуска печатной прессы в России. Ранее «Почта России» объявила о повышении заработных плат сотрудникам с 1 мая текущего года.

Аналитики отмечают ежегодное сокращение выпуска печатных изданий во всем мире с 2010 года. На их место приходят интернет-журналы, блоги, онлайн-издания. Первыми сокращение рекламных и издательских доходов отметили крупные издания в Европе и США. В России данная тенденция немногим отстаёт от западных стран.

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#Новости#Печать#Пресса#Почта#Александр Мязин#Экономика
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