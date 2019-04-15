«Газпром нефть» построит в Тюмени центр пластовых систем «ГеоСфера»

Комплекс исследовательских объектов будет включать в себя главное здание центра, лабораторию и кернохранилище. Для удобства внутри будет работать ИТ-система «умный офис». Ожидается, что в части инноваций будут применены беспилотные технологии и специальное оборудование.
В хранилище сможет вместить около 200 тыс. погонных метров керна, а новейшее оборудование позволит автоматизировать процесс доставки породы.
В следующем году ожидается разработка проектной документации. Начало работы центра исследования назначено на 2022 год. Строительно-монтажные работы курирует «Газпромнефть-Развитие».