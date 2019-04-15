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«Газпром нефть» построит в Тюмени центр пластовых систем «ГеоСфера»

15 апреля 2019, 10:37
Фото: pixabay.com
Корпорация «Газпром нефть» планирует строительство крупного центра исследования пластовых систем «ГеоСфера». Всего будут построены три здания около ТКАД при пересечении улиц Федюнинского — Монтажников в Тюмени.
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Тюмень

Комплекс исследовательских объектов будет включать в себя главное здание центра, лабораторию и кернохранилище. Для удобства внутри будет работать ИТ-система «умный офис». Ожидается, что в части инноваций будут применены беспилотные технологии и специальное оборудование.

В хранилище сможет вместить около 200 тыс. погонных метров керна, а новейшее оборудование позволит автоматизировать процесс доставки породы.

В следующем году ожидается разработка проектной документации. Начало работы центра исследования назначено на 2022 год. Строительно-монтажные работы курирует «Газпромнефть-Развитие».

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#Новости#Научные исследования#Тюмень#Александр Мязин#Наука
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