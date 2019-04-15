До 40% россиян не имеют сбережений. В 2008 году их было 28%

При этом около 5% респондентов смогли бы жить на собственные средства больше года. У 11% денег хватило бы в среднем на 3,7 месяца. До 29% жителей страны не ведут учет личных доходов и расходов. Между тем, какие либо сбережения имеют 60% жителей страны. Около 18% респондентов старается строго следить за личными финансами, планирует покупки и старается пополнять накопления.
Все данные взяты из опроса на сайте организации в начале апреля 2019 года. По сравнению с 2008 годом количество россиян откладывающих деньги снизилось на 12%.
По данным ФОМ, за последний год материальное положение 31% жителей страны ухудшилось и в ближайшее время улучшений они не ждут.