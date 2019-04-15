Депутат Госдумы Квитка: один из убитых террористов родился в Тюмени

«Боевики жили рядом с нами, их целью был взрыв общественного спокойствия и нарушение мирной жизни горожан. Страшно представить, если бы экстремисты реализовали свои кровавые планы, возникшие в их исковерканном сознании, - отметил депутат. - Этот случай - один из ярких примеров, который говорит о том, как близка может быть опасность. И как важна при этом бдительность граждан и своевременные действия компетентных органов».
Иван Квитка считает, что Интернет является одним из инструментов вербовки боевиков. Там проще всего воздействовать на психику молодого человека, войти в доверие, не вызывая никаких подозрений.
«Родители должны быть максимально внимательны к своим детям, к их общению в соцсетях, чтобы предотвратить любую возможность пагубного контакта с экстремистами», - предостерег он.
Квитка вспомнил несколько трагических случаев и попытки лидеров террористических организаций создать очаги активности в разных регионах страны.
«В 2018 году накануне 9 Мая благодаря оперативным действиям спецслужб, в том числе и нашего региона, был предотвращён масштабный теракт в Москве. Преступники перемещались из Нового Уренгоя и собирались устроить несколько взрывов на акции «Бессмертный полк». Один из терактов произошёл и на территории Тюменской области. Так, летом 2017 года в Сургуте вооруженный ножом боевик отправился по центральным улицам города, нападая на прохожих. В результате пострадали семь человек», - напомнил Квитка.
Иван Квитка поблагодарил сотрудников спецслужб и силовых ведомств, принимавших участие в контртеррористической операции, и пожелал им успехов в дальнейшей службе на благо жителей Тюменской области.
Напомним, в Тюмени 12 апреля в ходе контртеррористической операции была нейтрализована группа боевиков. Никто из мирных жителей и сотрудников силовых ведомств не пострадал.