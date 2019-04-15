Депутат Госдумы Квитка: один из убитых террористов родился в Тюмени

«Боевики жили рядом с нами, их целью был взрыв общественного спокойствия и нарушение мирной жизни горожан. Страшно представить, если бы экстремисты реализовали свои кровавые планы, возникшие в их исковерканном сознании, - отметил депутат. - Этот случай - один из ярких примеров, который говорит о том, как близка может быть опасность. И как важна при этом бдительность граждан и своевременные действия компетентных органов».