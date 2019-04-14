В Тюмени выставили на продажу здание обанкротившегося «Сибнефтебанка»

Агентство по страхованию вкладов впервые выставило здание обанкротившегося «Сибнефтебанка» на торги в начале 2018 года за 109 млн рублей, однако тогда покупателя не нашлось. Позднее торги провели повторно, цену офиса кредитного учреждения снизили до 98,3 млн рублей, лот также никто не приобрел.