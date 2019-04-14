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В Тюмени выставили на продажу здание обанкротившегося «Сибнефтебанка»

14 апреля 2019, 05:34
Фото: Агентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов в очередной раз пытается продать имущество обанкротившегося «Сибнефтебанка». Первая попытка была предпринята в марте 2018 года.
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Тюмень

На торги выставлен офис, расположенный на улице Первомайская, 39 в Тюмени. Также к продаже готовятся «неотделимые улучшения и прочее имущество». Под этим подразумеваются кондиционеры, мебель, люстры, шторы (всего 40 позиций). Стоимость лота составляет 73,7 млн рублей.

Лицензию у «Сибнефтебанка» отозвали в середине 2015 года, в начале 2016 года Арбитражный суд Тюменской области признал кредитное учреждение несостоятельным.

Агентство по страхованию вкладов впервые выставило здание обанкротившегося «Сибнефтебанка» на торги в начале 2018 года за 109 млн рублей, однако тогда покупателя не нашлось. Позднее торги провели повторно, цену офиса кредитного учреждения снизили до 98,3 млн рублей, лот также никто не приобрел.

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#Новости#Тюменская область#Сибнефтебанк#Агентство по страхованию вкладов#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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