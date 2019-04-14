Тоболячка доверила банковскую карту знакомому из Тюмени и лишилась денег

В конце прошлого года жительница города Тобольска дала своему знакомому из Тюмени в одном из магазинов свою банковскую карту. Мужчина воспользовался случаем и снял с чужой карты 4 тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе судебного заседания тюменец полностью признал свою вину и поддержал ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.
Федеральный судья Тобольского городского суда приговорила фигуранта уголовного дела к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.