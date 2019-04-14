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Тоболячка доверила банковскую карту знакомому из Тюмени и лишилась денег

14 апреля 2019, 06:11
Фото: pixabay.com
В Тобольске осудили жителя Тюмени, который похитил с банковской карты знакомой 4 тыс. рублей.

В конце прошлого года жительница города Тобольска дала своему знакомому из Тюмени в одном из магазинов свою банковскую карту. Мужчина воспользовался случаем и снял с чужой карты 4 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе судебного заседания тюменец полностью признал свою вину и поддержал ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Федеральный судья Тобольского городского суда приговорила фигуранта уголовного дела к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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#Новости#Тюменская область#Банковские карты#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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