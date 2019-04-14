Сотрудники ГИБДД изъяли наркотики у жителя Омска на тюменской трассе

Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишным маслом. По словам самого водителя, которого задержали и доставили в МО МВД России «Тюменский» для дальнейшего разбирательства, наркотик он приготовил сам в домашних условиях из собранной возле дома конопли.