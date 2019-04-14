Сотрудники ГИБДД изъяли наркотики у жителя Омска на тюменской трассе

По данным УМВД по Тюменской области, сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль, водитель машины нервничал, чем вызвал подозрения инспекторов.
Тогда они решили провести личный досмотр автомобилиста, для чего привлекли в качестве понятых водителей проезжавшего мимо автотранспорта. В ходе проверки в кармане куртки сотрудники ГИБДД обнаружили вещество по своим признакам подходящее под наркотическое.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишным маслом. По словам самого водителя, которого задержали и доставили в МО МВД России «Тюменский» для дальнейшего разбирательства, наркотик он приготовил сам в домашних условиях из собранной возле дома конопли.
По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.