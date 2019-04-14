Пожароопасный сезон: в Заводоуковске траву тушили 6 раз за неделю

Первое горение сухой травы зарегистрировали в прошлое воскресенье. Огонь пожирал 100 кв. метров за селом Першино.
Затем диспетчерам сообщили о пале сухой травы за селом Новая Заимка. Там огонь бушевал на площади в 250 квадратных метров.
Два раза пожарные выезжали тушить сухую траву в Заводоуковске, один раз - за чертой города, и ещё один факт возгорания зарегистрирован также за Новой Заимкой.
К счастью, палы прошли без материального ущерба и пострадавших, отмечают в ГУ МЧС России по Тюменской области. Причина всех пожаров – неосторожное обращение с огнём.