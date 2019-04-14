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Пожароопасный сезон: в Заводоуковске траву тушили 6 раз за неделю

14 апреля 2019, 07:20
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Теплая погода привела в Заводоуковский городской округ Тюменской области первые возгорания сухой травы. Как сообщает региональное управление МЧС, только за минувшую неделю пожарные 6 раз тушили возгорания.
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Тюмень

Первое горение сухой травы зарегистрировали в прошлое воскресенье. Огонь пожирал 100 кв. метров за селом Першино.

Затем диспетчерам сообщили о пале сухой травы за селом Новая Заимка. Там огонь бушевал на площади в 250 квадратных метров.

Два раза пожарные выезжали тушить сухую траву в Заводоуковске, один раз - за чертой города, и ещё один факт возгорания зарегистрирован также за Новой Заимкой.

К счастью, палы прошли без материального ущерба и пострадавших, отмечают в ГУ МЧС России по Тюменской области. Причина всех пожаров – неосторожное обращение с огнём.

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#Новости#Заводоуковск#Тюменская область#МЧС#Пожары#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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